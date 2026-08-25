Ayyoub Bouaddi, do Lille, é o novo reforço do Manchester City. Em um negócio que pode chegar a 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões), o acordo foi fechado por 95 milhões de euros (cerca de R$ 570 milhões) fixos, além de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) em bônus, segundo a ESPN. Com isso, o marroquino de 18 anos se torna a terceira contratação mais cara da história do City.
A contratação mais cara da história do City é o recém-chegado Elliot Anderson, adquirido por 135 milhões de euros (cerca de R$ 787 milhões na cotação da época) junto ao Nottingham Forest. O ponta Jack Grealish, adquirido por 117,5 milhões de euros (cerca de R$ 719 milhões) junto ao Aston Villa, é quem ocupa o segundo lugar.
Bouaddi supera a contratação de Josko Gvardiol, adquirido por 90 milhões de euros (cerca de R$ 484 milhões na época), a quarta mais cara na história do clube. No top 10, o marroquino ultrapassou ídolos do City, como De Bruyne e Rúben Dias. O belga foi contratado por 76 milhões de euros (cerca de R$ 305 milhões), enquanto o português chegou por 71,6 milhões de euros (cerca de R$ 473 milhões).
Contratações mais caras da história do Manchester City
- Elliot Anderson – 135 milhões de euros
- Jack Grealish – 117,5 milhões de euros
- Ayyoub Bouaddi – 100 milhões de euros*
- Josko Gvardiol – 90 milhões de euros
- Kevin de Bruyne – 76 milhões de euros
- Omar Marmoush – 75 milhões de euros
- Antoine Semenyo – 72 milhões de euros
- Rúben Dias – 71,6 milhões de euros
- Rodri – 70 milhões de euros
- Riyad Mahrez – 67,8 milhões de euros