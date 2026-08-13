O Tottenham apresentou uma proposta milionária ao Manchester City por Savinho. De acordo com o ge, o clube londrino ofereceu 85 milhões de libras (cerca de R$ 597 milhões) para contratar o ponta brasileiro. Apesar de ter atingido o que o rival inglês exigiu no início das negociações, o City faz joga duro.

De acordo com o portal, o desejo de Savinho é de se transferir, pois entende que terá mais minutos e protagonismo no Tottenham. Essa vontade, inclusive, fez com que ele não participasse do treino comandado por Enzo Maresca nesta quinta-feira, 13.

Savinho, porém, não entrou na mira do Tottenham agora. Em agosto do ano passado, o clube londrino ofereceu 70 milhões de libras (cerca de R$ 442 milhões) pelo ponta, mas Pep Guardiola impediu sua transferência. Na época, a diretoria dos Citizens renovou o contrato do brasileiro até junho de 2031.

Agora, os Spurs ofereceram uma quantia maior e contam com o desejo de Savinho de buscar novas oportunidades. De acordo com o portal, a expectativa é de que o desfecho ocorra antes do dia 1º de setembro, data de fechamento da janela de transferências.

Desde julho de 2024 no City, o jogador anotou sete gols e 16 assistências em 84 jogos. Neste período, Savinho conquistou três títulos pelo clube de Manchester: Supercopa da Inglaterra (2024/25), Copa da Liga Inglesa (2025/26) e Copa da Inglaterra (2025/26).

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Números de Savinho pelo City