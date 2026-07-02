O Manchester City publicou uma nota nesta quinta-feira, 2, anunciando seu primeiro reforço da era pós-Guardiola. O clube anunciou que chegou a um acordo com o Nottingham Forest pela contratação do meio-campista Elliot Anderson, que está com a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026.

Em nota, o City informou que Anderson já realizou exames médicos no centro de treinamento da seleção inglesa, em Kansas City, Estados Unidos. Sua transferência, porém, será formalizada apenas quando retornar da Copa.

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De acordo com a ESPN, o Manchester City comprou Anderson por 116 milhões de libras (cerca de R$ 806 milhões), sem cláusulas ou bônus. Com isso, o meio-campista se torna o atleta britânico mais caro da história, passando as 105 milhões de libras (aproximadamente R$ 730 milhões) que o Arsenal pagou ao West Ham por Declan Rice.

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Confira o comunicado do Manchester City

“Manchester City e Nottingham Forest chegaram a um acordo para a transferência de Elliot Anderson.

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Anderson, de 23 anos, está atualmente disputando a Copa do Mundo da FIFA com a Inglaterra e já realizou exames médicos no Kansas. Os trâmites da transferência serão finalizados após seu retorno à Inglaterra. Entretanto, todos no Manchester City desejam a Elliot e à seleção inglesa muita sorte na campanha da Copa do Mundo e esperamos recebê-lo em Manchester em breve.”