Astro do filme Homem-Aranha: Um Novo Dia, que estreia nesta quinta-feira, 30, Tom Holland é um fervoroso torcedor do Tottenham, o que ficou claríssimo em uma recente declaração. Em entrevista ao The Times, o ator londrino revelou uma escolha inusitada: preferiria ver seu time ser campeão inglês a ganhar um Oscar.

“Não quero menosprezar a conquista de um Oscar de forma alguma, mas acho que o Tottenham ganhar a Premier League seria, provavelmente, algo mais próximo de um milagre”, disse Tom Holland.

Notícias no WhatsApp Entre no canal da Placar e receba as novidades do futebol em primeira mão. Entrar no canal

Quer receber promoções e ofertas exclusivas no WhatsApp ou Telegram? Entre no grupo oficial da PLACAR e seja avisado em primeira mão sobre cupons, descontos e achados selecionados pela nossa equipe. Quero receber promoções

Para que time torcem os atores britânicos?

Benedict Wong: Manchester United

Bill Nighy: Crystal Palace

Daniel Craig: Liverpool

Daniel Radcliffe: Fulham

Danny Dyer: West Ham

Dominic Monaghan: Manchester United

Emma Watson: Chelsea

Gary Oldman: Manchester United

Hugh Grant: Fulham

Idris Elba: Arsenal

James Crowley: Crystal Palace

Jodie Comer: Everton

Judi Dench: Everton

Jude Law: Tottenham

Keira Knightley: West Ham

Michael Caine: Chelsea

Michelle Keegan: Manchester City

Millie Bobby Brown: Liverpool

Owen Cooper: Liverpool

Ray Winstone: West Ham

Robert Pattinson: Arsenal

Rupert Grint: Tottenham

Timothy Dalton: Manchester City

Tom Hiddleston: Arsenal

Tom Holland: Tottenham

Tottenham

Tom Holland, o astro de Homem-Aranha, porém, não é o único ator inglês a torcer (e sofrer) pelo Tottenham. Rupert Grint, o Ron Weasley de Harry Potter, e Jude Law, famoso por seus papéis em Sherlock Holmes e Animais Fantásticos, também são torcedores dos Spurs.

Manchester United

A torcida dos Diabos Vermelhos conta com grandes nomes do cinema. Gary Oldman, vencedor do Oscar de melhor ator pelo papel de Winston Churchill em O Destino de uma Nação, é um torcedor declarado do United. Além dele, Benedict Wong, do Universo Cinematográfico Marvel, e Dominic Monaghan, famoso por dar vida a Meriadoc Brandebuque em O Senhor dos Anéis, também vestem vermelho em Manchester.

Liverpool

Conhecida por interpretar Eleven em Stranger Things, a atriz Millie Bobby Brown é torcedora declarada do Liverpool. Além dela, nomes como Owen Cooper, famoso pelo papel de Jamie Miller na minissérie Adolescência, e Daniel Craig, famoso por dar vida a James Bond na saga 007, também torcem para os Reds.

Manchester City



Muitos relacionam a torcida pelos Citizens aos irmãos Liam e Noel Gallagher, da banda Oasis, mas a paixão também está presente nas telonas. A atriz Michelle Keegan, de A Grande Ilusão, e o galês-inglês Timothy Dalton, conhecido por interpretar o agente 007 na década de 1980, são torcedores do Manchester City.

Arsenal

Atual campeão da Premier League, o Arsenal conta com o apoio de grandes nomes do cinema mundial. Os atores Idris Elba, conhecido por seus papéis em The Wire e Luther, e Tom Hiddleston, famoso por interpretar Loki, são torcedores dos Gunners. O ator Robert Pattinson, de Crepúsculo e Batman, também torce para o clube londrino.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por TNT Sports Brasil (@tntsportsbr)

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Idris Elba (@idriselba)

Chelsea

Emma Watson, a Hermione Granger em Harry Potter, é uma das mais célebres torcedora dos Blues. Assim como ela, Michael Caine, famoso por seus papéis em Batman e O Grande Truque, também apoia o clube londrino.

Crystal Palace



Pelo Crystal Palace, um grande nome se destaca: Bill Nighy. Famoso por seus papéis em Simplesmente Amor e Piratas do Caribe, o ator é torcedor dos Eagles. Além dele, James Crowley, conhecido por The Inbetweeners, também torce para o Palace.

Everton



O lado azul da cidade de Liverpool também tem seus representantes. Judi Dench, conhecida por seus papéis em 007 e Victoria e Abdul, e Jodie Comer, de Killing Eve: Dupla Obsessão, torcem para os Toffees.

Fulham



O Fulham conta com a magia de Daniel Radcliffe, famoso por interpretar Harry Potter, em seu elenco. O ator Hugh Grant, conhecido por seus papéis em Um Lugar Chamado Notting Hill e O Diário de Bridget Jones, também é torcedor do clube.

West Ham

Na torcida do West Ham, uma das principais estrelas é Keira Knightley, conhecida por seus papéis em Orgulho e Preconceito e Piratas do Caribe. O ator Danny Dyer, de Violência Máxima, e Ray Winstone, de Scum, também torcem para os Hammers.

Siga a Placar no Google Fique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance. Seguir no Google