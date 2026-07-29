Astro do filme Homem-Aranha: Um Novo Dia, que estreia nesta quinta-feira, 30, Tom Holland é um fervoroso torcedor do Tottenham, o que ficou claríssimo em uma recente declaração. Em entrevista ao The Times, o ator londrino revelou uma escolha inusitada: preferiria ver seu time ser campeão inglês a ganhar um Oscar.
“Não quero menosprezar a conquista de um Oscar de forma alguma, mas acho que o Tottenham ganhar a Premier League seria, provavelmente, algo mais próximo de um milagre”, disse Tom Holland.
@thetimes Would Tom Holland rather win an Oscar or Tottenham win the Premier League? Executive Editor for Interviews Jonathan Dean sits down with Tom Holland and the rest of The Odyssey cast to chat about their experience filming Christopher Nolan’s upcoming epic #tomholland #theodyessy #spurs #culture #interview ♬ original sound – The Times and Sunday Times
Para que time torcem os atores britânicos?
- Benedict Wong: Manchester United
- Bill Nighy: Crystal Palace
- Daniel Craig: Liverpool
- Daniel Radcliffe: Fulham
- Danny Dyer: West Ham
- Dominic Monaghan: Manchester United
- Emma Watson: Chelsea
- Gary Oldman: Manchester United
- Hugh Grant: Fulham
- Idris Elba: Arsenal
- James Crowley: Crystal Palace
- Jodie Comer: Everton
- Judi Dench: Everton
- Jude Law: Tottenham
- Keira Knightley: West Ham
- Michael Caine: Chelsea
- Michelle Keegan: Manchester City
- Millie Bobby Brown: Liverpool
- Owen Cooper: Liverpool
- Ray Winstone: West Ham
- Robert Pattinson: Arsenal
- Rupert Grint: Tottenham
- Timothy Dalton: Manchester City
- Tom Hiddleston: Arsenal
- Tom Holland: Tottenham
Tottenham
Tom Holland, o astro de Homem-Aranha, porém, não é o único ator inglês a torcer (e sofrer) pelo Tottenham. Rupert Grint, o Ron Weasley de Harry Potter, e Jude Law, famoso por seus papéis em Sherlock Holmes e Animais Fantásticos, também são torcedores dos Spurs.
Manchester United
A torcida dos Diabos Vermelhos conta com grandes nomes do cinema. Gary Oldman, vencedor do Oscar de melhor ator pelo papel de Winston Churchill em O Destino de uma Nação, é um torcedor declarado do United. Além dele, Benedict Wong, do Universo Cinematográfico Marvel, e Dominic Monaghan, famoso por dar vida a Meriadoc Brandebuque em O Senhor dos Anéis, também vestem vermelho em Manchester.
Liverpool
Conhecida por interpretar Eleven em Stranger Things, a atriz Millie Bobby Brown é torcedora declarada do Liverpool. Além dela, nomes como Owen Cooper, famoso pelo papel de Jamie Miller na minissérie Adolescência, e Daniel Craig, famoso por dar vida a James Bond na saga 007, também torcem para os Reds.
Manchester City
Muitos relacionam a torcida pelos Citizens aos irmãos Liam e Noel Gallagher, da banda Oasis, mas a paixão também está presente nas telonas. A atriz Michelle Keegan, de A Grande Ilusão, e o galês-inglês Timothy Dalton, conhecido por interpretar o agente 007 na década de 1980, são torcedores do Manchester City.
Arsenal
Atual campeão da Premier League, o Arsenal conta com o apoio de grandes nomes do cinema mundial. Os atores Idris Elba, conhecido por seus papéis em The Wire e Luther, e Tom Hiddleston, famoso por interpretar Loki, são torcedores dos Gunners. O ator Robert Pattinson, de Crepúsculo e Batman, também torce para o clube londrino.
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Chelsea
Emma Watson, a Hermione Granger em Harry Potter, é uma das mais célebres torcedora dos Blues. Assim como ela, Michael Caine, famoso por seus papéis em Batman e O Grande Truque, também apoia o clube londrino.
Crystal Palace
Pelo Crystal Palace, um grande nome se destaca: Bill Nighy. Famoso por seus papéis em Simplesmente Amor e Piratas do Caribe, o ator é torcedor dos Eagles. Além dele, James Crowley, conhecido por The Inbetweeners, também torce para o Palace.
Everton
O lado azul da cidade de Liverpool também tem seus representantes. Judi Dench, conhecida por seus papéis em 007 e Victoria e Abdul, e Jodie Comer, de Killing Eve: Dupla Obsessão, torcem para os Toffees.
Fulham
O Fulham conta com a magia de Daniel Radcliffe, famoso por interpretar Harry Potter, em seu elenco. O ator Hugh Grant, conhecido por seus papéis em Um Lugar Chamado Notting Hill e O Diário de Bridget Jones, também é torcedor do clube.
West Ham
Na torcida do West Ham, uma das principais estrelas é Keira Knightley, conhecida por seus papéis em Orgulho e Preconceito e Piratas do Caribe. O ator Danny Dyer, de Violência Máxima, e Ray Winstone, de Scum, também torcem para os Hammers.