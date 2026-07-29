O Arsenal desistiu da contratação do atacante Vini Jr., do Real Madrid. O brasileiro pretende continuar no clube merengue e renovar seu contrato, cujo vínculo é válido até junho de 2027. A informação é do jornal espanhol Marca.
O Arsenal monitorava a situação de Vini e estudava uma investida para contratá-lo nesta janela. O clube inglês, inclusive, considerava transformar o atacante no jogador mais bem pago da história do time, segundo o The Telegraph.
O Arsenal, porém, já trabalha com a informação de que Vini seguirá no Real Madrid. O clube inglês deixou claro que não há chance de contratar o atacante brasileiro.
“Ele vai renovar“, é a frase que vem dos bastidores dos Gunners quando questionados sobre uma possível oferta para convencer o Real Madrid a contratar Vinicius. Pode-se dizer que eles jogaram a toalha na contratação do brasileiro, embora permaneçam vigilantes. Fontes na Inglaterra enfatizam que Vinicius não demonstrou publicamente nenhum desejo de sair”, escreveu o jornal Marca.
De acordo com a publicação, o Arsenal tentará uma investida por outro ponta de alto nível. A situação por Martinelli, por exemplo, segue indefinida, enquanto a opção de Barcola, do PSG, que atrai o interesse do Liverpool, segue como alternativa.