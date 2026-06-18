O Tottenham Hotspur demonstrou interesse na contratação do meio-campista Sandro Tonali, do Newcastle, para a próxima temporada. O clube londrino, buscando reforçar significativamente seu elenco, estaria disposto a negociar pelo jogador italiano. A informação é da BBC.

A iniciativa pela contratação de Tonali é impulsionada pelo técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, que assumiu o cargo em março de 2026 com a missão de evitar o rebaixamento. O treinador é um admirador de longa data do meio-campista e chegou a tê-lo como alvo quando estava no comando do Sassuolo.

Valores Envolvidos e Concorrência por Tonali

A expectativa é de que o Newcastle United, que contratou Tonali por 70 milhões de euros (cerca de R$ 360 milhões) em 2023, aceite uma proposta de 100 milhões de libras pelo jogador, segundo a apuração. Os valores, no entanto, ainda são uma incógnita.

Além do Tottenham, clubes como Arsenal e Manchester City também demonstraram interesse em Tonali, conforme noticiado pelo portal. As equipes, porém, não realizaram propostas formais pelo atleta.