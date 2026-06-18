O Liverpool está a caminho de concretizar a contratação do ponta espanhol Víctor Muñoz, de 22 anos, atualmente no Osasuna. O clube inglês acionou a cláusula de rescisão do jogador, avaliada em 40 milhões de euros (cerca de R$ 236 milhões). A informação é da BBC.

O Newcastle estava em negociações com Muñoz após vender Anthony Gordon ao Barcelona. Os Reds, no entanto, venceram a concorrência do rival.

A chegada de Víctor Muñoz marca a primeira contratação sob o comando do novo técnico do Liverpool, Andoni Iraola. A movimentação no mercado de transferências visa reforçar o setor ofensivo da equipe, especialmente após a saída de Mohamed Salah ao final da última temporada.

Trajetória e Desempenho do Jogador

Na temporada 2025/26, Víctor Muñoz destacou-se pelo Osasuna, registrando sete gols e cinco assistências em 36 partidas. Sua performance o levou a ser convocado para a seleção espanhola que disputa a Copa do Mundo de 2026, onde está atualmente com a equipe em Atlanta. Conhecido por sua velocidade e objetividade, Muñoz é considerado um talento promissor.