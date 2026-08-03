A janela de transferências do futebol internacional segue com uma lista de peso de jogadores de renome mundial livres no mercado. Nesta segunda-feira, 3, ganhou repercussão uma publicação de Jadon Sancho em uma rede social treinando nas dependências do Flixton FC, time da 10ª divisão do futebol inglês.

Aos 26 anos, o atacante inglês – que ganhou destaque após boas temporadas pelo Borussia Dortmund, mas vive um declínio desde a transferência para o Manchester United – está sem clube após uma temporada por empréstimo ao Aston Villa, onde marcou um gol em 39 partidas.

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Entre as opções ainda diponíveis, ainda há nomes como o do atacante egípcio Mohamed Salah, que encerrou a longa passagem pelo Liverpool, o centroavante sérvio Dusan Vlahovic, que não renovou com a Juventus, além de outros conhecidos como Leon Goretzka, ex-Bayern de Munique; Raheem Sterling, ex-Liverpool, City, Chelsea e Arsenal; David Alaba e Dani Carvajal, ex-Real Madrid; Mauro Icardi, ex-Inter de Milão e PSG; Riyad Mahrez, ex-Manchester City, e outros.

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Os craques sem contrato:

Mohamed Salah, 34

Ídolo do Liverpool, o Faraó disputou 41 partidas na última temporada, sendo 34 como titular. No período, somou 12 gols e 10 assistências – curiosamente, seus piores números em nove anos com a camisa dos Reds.

Dusan Vlahovic, 26

Pela Juventus, seu clube por cinco anos, o centroavante sérvio disputou 23 partidas na última temporada (13 como titular), registrando 10 gols e duas assistências.

Jadon Sancho, 26

Com passagens por Borussia Dortmund, Manchester United e Chelsea, o atacante inglês ficou sem contrato após o término do empréstimo ao Aston Villa. Foram 39 jogos (18 como titular), com apenas um gol e três assistências.

Bamba Dieng, 26

O centroavante senegalês marcou 15 gols e deu duas assistências em 25 partidas pelo Lorient na última temporada. O jogador também acumula passagens por Olympique de Marselha e Angers.

Franck Kessié, 29

Ex-Milan e Barcelona, o meio-campista marfinense estava no Al-Ahli Jeddah há três temporadas. Na última, atuou em 42 jogos, marcando 12 gols e distribuindo cinco assistências.

Fabinho, 32

Presente na última Copa do Mundo com a seleção brasileira, o meio-campista está sem clube após passagem pelo Al-Ittihad Jeddah. Atuou em 44 jogos na última temporada, com três gols e quatro assistências.

Leon Goretzka, 31

Outro nome que esteve na última Copa. Formado pelo Schalke 04, o meio-campista defendia o Bayern de Munique desde 2018. Na última temporada, marcou cinco gols e distribuiu cinco assistências em 48 jogos.

Marcelo Brozović, 33

O meia croata atuou por nove temporadas na Inter de Milão e estava, desde 2023, no Al-Nassr. Na última temporada, marcou um gol e deu uma assistência em 40 partidas pelo clube saudita.

Adama Traoré, 30

Com passagens por Barcelona, Aston Villa, Wolverhampton e Fulham, o atacante espanhol jogou a última temporada pelo West Ham. Foram apenas 12 jogos, sem gols e com uma assistência.

Riyad Mahrez, 35

Lembrado principalmente pelas passagens por Leicester e Manchester City, o atacante argelino fez 44 jogos, oito gols e 14 assistências em sua última temporada pelo Al-Ahli Jeddah, onde atuou por três anos.

Dani Carvajal, 34

Ídolo do Real Madrid, o lateral-direito espanhol deixou o clube ao fim da temporada durante o processo de reformulação do elenco. Foram 23 jogos e uma assistência em seu último ano no clube.

David Alaba, 34

Após cinco temporadas no Real Madrid, o zagueiro e lateral-esquerdo austríaco está novamente livre no mercado. Tendo jogado pouco nos últimos três anos, disputou 16 partidas na última temporada pela equipe espanhola.

Mauro Icardi, 33

Atacante argentino com passagens por Inter de Milão, PSG e Galatasaray, Icardi está sem clube após a última temporada na Turquia, na qual somou 47 jogos, 16 gols e três assistências.

Raheem Sterling, 31

Com histórico por Liverpool, City, Chelsea e Arsenal, o atacante inglês está livre no mercado após uma curta passagem pelo Feyenoord. Foram oito jogos, uma assistência e nenhum gol na última temporada.

James Rodríguez, 35

Titular na última Copa do Mundo, o meia colombiano está sem clube desde as passagens por León e Minnesota United. Foram 17 jogos, três gols e quatro assistências pelo clube mexicano, além de oito jogos e duas assistências na MLS.

Dele Alli, 30

Sem ter anunciado aposentadoria oficial, o meia-atacante inglês está sem clube desde sua rápida passagem de apenas uma partida pelo Como na temporada 2024/25. Antes disso, pertenceu ao Everton, mas não chegou a entrar em campo. Sua última sequência relevante de jogos ocorreu pelo Besiktas, na temporada 2022/23.

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