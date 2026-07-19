A campeã Espanha tirou um minuto da sua comemoração para homenagear a então campeã Argentina neste domingo, 19, e realizar o famoso ‘pasillo’ em plena cerimônia final de Copa do Mundo. O MetLife ainda fez uma saudação especial a Lionel Messi.
O pasillo é uma espécie de ‘guarda de honra’, em que os jogadores ficam perfilados e fazem um corredor para conduzir o adversário até o palco. O mais normal, na Espanha e também na Inglaterra, é o time derrotado fazer a recepção do campeão.
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Os jogadores argentinos chegaram a se irritar com a demora do cerimonial e deixar o gramado, mas foram convencidos a voltar para a premiação. Os espanhóis então reorganizaram a fila e homenagearam os argentinos.
As arquibancadas do MetLife fizeram ainda uma homenagem especial a Messi. Os aplausos foram do lado vermelho e branco e azul do estádio e, em uníssono, começaram os gritos do nome do camisa 10. O jogador caiu em lágrimas e chorou copiosamente.
A provocação da torcida argentina ainda foi maior, já que a maioria torcida gritou forte “Argentina” e o som se misturou com a festa da Espanha.
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