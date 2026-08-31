Segunda-feira, 31 de agosto de 2026, ficará para sempre marcada na história como o dia da página final de Lionel Messi na seleção argentina. Presente em seis Copas do Mundo, campeão em 2022 e vice em outras duas oportunidades – 2014, no Brasil, e na última edição, encerrada há pouco mais de um mês -, o camisa 10 possui, para além dos troféus, uma extensa lista de conquistas pessoais e recordes.

Pela Albiceleste, foram 207 jogos, 125 gols e 65 assistências, conquistando quatro títulos pelo time principal: a Copa de 2022, a Finalíssima de 2022 e duas edições da Copa América. Ainda soma na bagagem uma medalha de ouro olímpica, conquistada nos Jogos de Pequim-2008.

Em Copas, Messi divide com o goleiro mexicano Guillermo Ochoa e o português Cristiano Ronaldo, seu maior rival na carreira, a condição de serem os únicos a terem participado de seis edições. O argentino, porém, é o que detém mais triunfos: 23 ao todo, além de ser o atleta que mais vezes entrou em campo – 34 vezes.

Ele é também o segundo maior artilheiro da história do torneio, com 21 gols, um a menos que Mbappé, mas La Pulga tem uma vantagem: o maior número de participações em gols se somadas as assistências – 33 ao todo, com 12 passes que resultaram em bolas na rede dos companheiros.

O camisa 10 é o único jogador em toda a fazer gols em todas as fases do Mundial. Na campanha vitoriosa da Argentina no Catar, por exemplo, ele balançou as redes na fase de grupos, oitavas, quartas, semifinal e final. Na última, marcou na nova fase de 16 avos de final, criada pelo aumento de seleções no torneio (de 32 para 48).

Segundo a Fifa, Messi é o jogador com mais gols marcados de fora da área em Copas: seis, um a mais que o brasileiro Rivellino, que tem cinco.

Oito vezes ganhador da Bola de Ouro, o craque também superou Gabriel Batistuta como o maior artilheiro argentino em Copas do Mundo. O recorde foi superado em 2022, na vitória contra a Croácia na semifinal. Batigol tem dez, contra 21 de Messi.

Na corrida geral pela artilharia, a distância é ainda maior: 125 de Messi contra 56 de Batistuta.

Em Copas Américas, o jogador também é quem atuou em toda a história do torneio. Na última edição, disputada nos Estados Unidos, ele alcançou a marca na semifinal diante do Canadá a marca de 35 jogos – superando o recorde que pertencia ao goleiro chileno Sergio Livingstone, que fez 34 partidas ao longo das edições de 1941, 1942, 1945, 1947, 1949, 1953.

Mesmo machucado, Messi ainda atuou alguns minutos na final e chegou a 36ª partida. Foram 13 gols marcados em sete edições disputadas (2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021 e 2024).

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