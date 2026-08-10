Lionel Messi se juntou à família em cemitério de Pérez, na Argentina, para o sepultamento do pai, Jorge Messi, morto aos 68 anos durante a madrugada do último sábado, 8, em decorrência de grave doença.

O funeral foi reservado apenas aos parentes do falecido, com segurança garantida por forte aparato nos arredores da cerimônia. No entanto, diversos torcedores deixaram flores e mensagens de apoio ao craque argentino do lado de fora.

Ao término, Messi e os demais convidados retronaram para casa da família em Rosário, cidade a cerca de 15 km de Pérez, onde o camisa 10 nasceu e passou a infância antes de mudar para Barcelona.

Quem foi Jorge Messi

Jorge Horacio Messi nasceu em Rosário, em 1958. Filho de uma família de origem italiana instalada na província de Santa Fé, trabalhou durante anos na indústria metalúrgica argentina. Foi nesse período que criou os quatro filhos ao lado de Celia Cuccittini.

Foi Jorge quem treinou Lionel nos primeiros passos no Grandoli, tradicional clube de bairro de Rosário. Após o filho ser diagnosticado com deficiência do hormônio do crescimento, o pai liderou as negociações que permitiram a mudança da família para a Espanha e convenceu o Barcelona a custear o tratamento médico do então adolescente de 13 anos.

Jorge foi o agente e protagonista em praticamente todas as grandes decisões profissionais de Lionel Messi, das renovações milionárias no Barcelona às transferências para Paris Saint-Germain e Inter Miami. Discreto e avesso aos holofotes, não pôde acompanhar as atuações de seu filho na Copa do Mundo de 2026, a última do craque.