Lionel Messi anunciou na manhã desta segunda-feira, 31, a sua aposentadoria da seleção argentina. Em suas redes sociais, o camisa 10 publicou uma emocionante carta escrita à mão e um vídeo emocionante justificando sua decisão.

“Depois desse tempo que passou desde a final, e de muito pensar, quero comunicar a todos que estou me aposentando da seleção… Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que chegou o momento”, iniciou o jogador de 39 anos.

Ele defendeu a Argentina entre 2005 e 2006, com uma incrível trajetória em 207 jogos. Bateu recordes com 125 gols 65 assistências, além de quatro títulos: Copa do Mundo 2022, Finalíssima (2022), e Copa América (2021 e 2024). Também conquistou a medalha de ouro da Olimpíada de Pequim 2008, que não entra nas estatísticas oficiais por se tratar de um torneio sub-23, não reconhecido pela Fifa.

Lionel Messi, craque da Argentina campeã da Copa do Mundo de 2022 - AFA / Divulgação Messi foi eleito o melhor jogador da Copa do Catar - Messi e a sonhada segunda taça de campeão da América - Chandan Khanna/AFP O alemão Neuer cumprimenta Lionel Messi Messi com sua esposa e filhos e a taça da Copa América - ntonelaroccuzzo/Instagram Messi após derrota para o Chile na Copa América Geração de Messi, Aguero, Gago e Zabaleta venceu com Argentina em 2005 - Divulgação / Fifa Diversas figuras esportivas prestaram homenagens para Messi - Lionel Messi recebe a medalha de vice-campeão da Copa do Mundo de 2026 de Donald Trump, presidente dos EUA (Alexandre Battibugli/PLACAR) Lionel Messi, da Argentina, após a derrota contra a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 - EFE/EPA/WILL OLIVER Troca de guarda: Lamine Yamal cumprimentou Lionel Messi ao fim da partida em Nova Jersey (Alexandre Battibugli/PLACAR) Lionel Messi caído no gramado do Metlife Stadium na final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha - Ronald Wittek/EFE Lionel Messi em ação na final da Copa do Mundo de 2026 entre Argentina e Espanha no Metlife Stadium (Alexandre Battibugli/PLACAR) Messi festeja o triunfo e a sua terceira final de Copa na carreira -Alexandre Battibugli/PLACAR Lionel Messi comemora a vitória sobre a Argentina e sua terceira final de Copa (EFE/EPA/WILL OLIVER) Messi é reverenciado pelos companheiros de seleção argentina (EFE) Lionel Messi comemora seu gol diante do Cabo Verde em Miami (EFE/ Alberto Boal) Messi em ação contra a Jordânia, pela Copa do Mundo de 2026 (Reprodução/X/Argentina) Lionel Messi se despediu das Eliminatórias com dois gols contra a Venezuela - Luis ROBAYO / AFP) ALEJANDRO PAGNI / AFP Messi com sua esposa e filhos e a taça da Copa América - ntonelaroccuzzo/Instagram Riquelme e Messi foram campeões olímpicos em 2008 - EFE/Cézaro De Luca Lionel Messi, cavadinha, Argentina x Equador, Copa América, Rodrygo é atacado nas redes sociais com mensagens racistas - CARL DE SOUZA / AFP Messi celebra vitória com os fãs a quem defendeu antes de a bola rolar - Mauro Pimentel/AFP Lionel Messi em ação contra Júlio Baptista, em Brasil 0 x 0 Argentina, no Mineirão, em 2008 - Sebastião Moreira/EFEeliminatorias del mundial Sudáfrica 2010, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte (Brasil). EFE/SEBASTIÃO MOREIRA Messi e Suárez em campanha, ainda em 2017, pela Copa de 2030 - Pablo Porciuncula Brune/AFP Lionel Messi faz selfie, com a taça na mão, durante a festa argentina em Buenos Aires - Enzo Fernández, Lionel Messi, Emiliano Matínez e Kylian Mbappé com os prêmios individuais da Copa do Mundo 2022 - Argentina's forward #10 Lionel Messi kicks the ball during the Qatar 2022 World Cup final football match between Argentina and France at Lusail Stadium in Lusail, north of Doha on December 18, 2022. (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) O dono da bola: Messi passeou em campo na despedida de Modric Messi em campo pela semifinal da Copa do Mundo de 2022 contra a Croácia - Messi e a comemoração do "Topo Giggio" de Riquelme, na cara de Van Gaal - Franck Fife/AFP Messi comemora a suada classificação argentina à semifinal - Messi: depois do pênalti perdido aos 36 minutos do primeiro tempo, a calma de quem sabe para onde ir - Lionel Messi e Neymar na final da Copa América em 2021 O jogador argentino Lionel Messi lamenta após Neymar marcar gol na partida entre Brasil e Argentina, válida pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018, realizada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG) – 10/11/2016 O atacante argentino Lionel Messi após o encerramento da partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Peru, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires – 05/10/2017 Maradona não acredita que Messi levará a quinta Bola de Ouro consecutiva Ángel di María e Lionel Messi, da seleção argentina Maradona e Messi juntos na Copa do Mundo de 2010 - Messi e Neymar, em amistoso de 2012. Hoje, craques são amigos inseparáveis Messi comemora o seu segundo gol contra a Nigéria no Beira Rio, em Porto Alegre Di Maria e Messi comemoram gol da Argentina contra a Suíça Messi comemora o único gol da Argentina contra o Irã no Mineirão, em Belo Horizonte Veja também Equador bate Alemanha e se classifica à segunda fase Zagallo, o eterno Velho Lobo, em 13 fotos do acervo de PLACAR

“Juro que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos, quando ganhamos tudo, mas também antes disso. Sempre lutei e me entreguei totalmente por esta camisa, para lhes dar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de ser argentinos através do futebol”, continuou.

No texto, Messi agradeceu todo o apoio da torcida argentina nos últimos 20 anos que defendeu a seleção. Ao final, o craque revelou que escreveu a carta no dia 21 de julho, dois dias após o vice diante da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Segundo ele, a morte de seu pai, Jorge Messi, o fez ficar mais convencido da aposentadoria.

“Escrevi estas palavras em 21 de julho, dois dias depois da final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convencido disso”, finalizou.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Leo Messi (@leomessi)

Carta de Messi sobre a aposentadoria

“Depois desse tempo que passou desde a final, e de muito pensar, quero comunicar a todos que estou me aposentando da Seleção…

Foi uma decisão que doeu e dói na alma, mas entendo que chegou o momento. Juro que sempre dei tudo de mim, não apenas nos últimos anos, quando ganhamos tudo, mas também antes disso. Sempre lutei e me entreguei totalmente por esta camisa, para lhes dar alegrias e fazer com que se sentissem orgulhosos de ser argentinos através do futebol.

O tempo passa, ciclos se encerram, e este é um que me dói muito. Amo, amei e sempre amarei estar na Seleção. Dei tudo o que tinha, não resta mais nada para oferecer e, além disso, vêm aí grandes jogadores que merecem estar aqui.

Obrigado por todo o carinho nestes 20 anos. Vou sentir muita falta de ouvi-los lá de dentro de campo. Agora serei apenas mais um de vocês, torcendo e apoiando sempre aqui de fora (nos bons e nos maus momentos — e nestes últimos, ainda mais).

Obrigado à minha família por estar sempre presente, por me acompanhar nesta jornada tão linda, porém difícil. Obrigado a cada um dos treinadores, companheiros e dirigentes com quem convivi. Levo comigo lembranças e momentos inesquecíveis.

Saio com a tranquilidade e o orgulho de ter proporcionado a vocês, junto com meus companheiros, momentos com os quais sonhávamos. Foi uma loucura ter vivido isso com vocês. Amo vocês!

Obrigado, Deus, por me fazer argentino. Vamos, Argentina!

*Escrevi estas palavras em 21 de julho, dois dias depois da final. Hoje, depois do que aconteceu com meu pai, estou ainda mais convencido disso.”

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Leo Messi (@leomessi)