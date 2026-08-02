Na última sexta-feira, 31, o carteiro do serviço postal do Reino Unido, Gary Speller, 61, teve a oportunidade de posar com a medalha de ouro da Copa do Mundo de 2026. Isso porque, ele entregou correspondência na casa do lateral espanhol campeão do mundo, Marc Cucurella, na cidade inglesa de Horsham.

Os registros foram compartilhados por Speller no Facebook e por diversos perfis nas redes sociais. O defensor vive na região, a 60 km de Londres, desde 2021, quando se transferiu para o Brighton & Hove Albion.

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“Tenho sido o carteiro dele nos últimos dois anos”, contou o funcionário, conforme reportado pelo site de notícias Sussex World. “Eu disse ‘parabéns por ganhar a Copa do Mundo, o melhor time venceu’, etc. Pensei em ser atrevido e perguntar se podia ver a medalha — não esperava mesmo que ele concordasse.”

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Mas, Cucurella concordou. “A primeira coisa que pensei foi ‘caramba, isso é pesado!’ Eu estava olhando para ela, virei-a e ele me disse ‘por que você não a coloca?’. Eu disse ‘tem certeza?'” Logo em seguida, Speller vestiu o item. “Costumava jogar futebol no parque antigamente e ganhei algumas medalhas, mas nada parecido com isso.”

Ao final, o carteiro desejou boa sorte ao espanhol, que está de mudança para Espanha para jogar no Real Madrid. “Nas ocasiões em que o vi, ele sempre foi muito educado, muito simples e sempre disse ‘olá, como vai?'”, detalhou, “ele é um cara genuinamente legal.”

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