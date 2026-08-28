A atual temporada do futebol no Catar começa da mesma forma que terminou a última, com show do atual campeão Al-Sadd. Nesta sexta-feira, 28, pela segunda rodada da liga nacional do país, o time atropelou o Qatar SC com uma vitória de 6 a 2, com direito a um gol do atacante brasileiro Roberto Firmino. Com o resultado, a equipe se mantém na liderança, após também vencer na estreia.

O placar começou a ser construído com dois gols de outro brasileiro, o lateral-esquerdo Paulo Otávio, aos 15 e 22 minutos de jogo. O atacante catari Abdurisag ainda ampliaria antes do intervalo. O Qatar SC chegou a diminuir aos 16 da etapa final, com o também brasileiro João Pedro dos Santos, até Firmino entrar em ação e deixar sua marca, após lindo drible de corpo dentro da área e chute sem defesa.

O meia espanhol Pau Prim ainda esboçou alguma reação para o time da casa, a oito minutos do fim, mas o brasileiro Claudinho e outro atacante catari, Akram Afif, decretaram a goleada de 6 a 2. Após a vitória, Firmino, que chegou a 20 gols em 36 partidas pelo Al Sadd, num total de 231 gols em 725 jogos na carreira, falou sobre esse bom início de temporada da equipe.

“Busquei esse gol logo na nossa estreia, quando vencemos o Al-Ahli Doha por 3 a 1, mas ele cismou em não sair, faz parte. Mas atacante está sempre na busca de balançar as redes e hoje fui mais feliz. Toda a equipe está de parabéns porque voltou a se mostrar bem competitiva e ofensiva. Estou bem empolgado com esse nosso início de temporada. Vamos atrás de novos títulos”, vibrou Firmino.

Na conquista da última edição do Campeonato do Catar, o atacante brasileiro terminou como vice-artilheiro do Al-Sadd, com 13 gols, atrás apenas de Akram Afif, que marcou 15. A equipe, que lidera a competição com 6 pontos, volta a campo na próxima terça-feira, 1º, quando enfrenta o Al-Gharafa, mas pela Qatar Cup.