O São Paulo encerra sua participação na Copa Sul-Americana de 2026, ao ser eliminado pelo Boca Juniors, nesta terça-feira, 15, no MorumBis. Assim, encerra a possibilidade de alcançar maiores premiações na temporada, o que poderia aliviar as contas em meio a uma crise financeira.

Até as quartas de final, o Tricolor assegurou US$ 1,975 milhão (cerca de R$ 10,2 milhões) em premiações distribuídas pela Conmebol. O valor foi composto pela participação na fase de grupos, pelos bônus por vitórias e pelas classificações às oitavas e às quartas de final.

No entanto, perder a vaga na semifinal impediu que outros US$ 800 mil (cerca de R$ 4,1 milhões) à fossem acumulados na conta. O montante acumulado passaria para US$ 2,775 milhões, aproximadamente R$ 14,3 milhões na cotação atual.

Caso avançasse à decisão, o São Paulo garantiria ainda ao menos US$ 2,5 milhões (cerca de R$ 12,8 milhões) adicionais, valor destinado ao vice-campeão. Se conquistasse o título, receberia US$ 10 milhões (R$ 51,2 milhões) pela taça.

Na prática, o Tricolor ainda disputaria cerca de R$ 51,5 milhões em premiações apenas pelo título. Somando todos os valores que poideriam ser recebidos ao longo da campanha, uma conquista continental faria o clube encerrar a Sul-Americana com aproximadamente R$ 65,8 milhões arrecadados.