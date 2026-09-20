O Vasco viveu uma noite mágica neste sábado, 19. Em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe carioca não tomou conhecimento do Coritiba e aplicou uma sonora goleada por 5 a 0 em São Januário. O resultado histórico não apenas confirmou a boa fase do time, que vinha de vitória fora de casa, mas também garantiu a saída da zona de rebaixamento, coroando uma atuação de domínio absoluto do início ao fim.
Pressão inicial e vantagem construída
Desde o apito inicial, o roteiro do jogo foi ditado pelos donos da casa. Pressionando a saída de bola e empurrando o Coritiba para seu campo defensivo, o Vasco acumulou chances. A superioridade se transformou em vantagem no placar aos 23 minutos, quando Paulo Henrique cruzou, Alan Lescano ajeitou e Facundo Colidio finalizou para o fundo das redes.
Sem diminuir o ritmo, o Cruzmaltino ampliou antes do intervalo. Aos 42, após rebote do goleiro Pedro Morisco em chute de Colidio, Andrés Gómez cruzou rasteiro e Bruno Duarte se atirou de carrinho para marcar o segundo.
Massacre na etapa final e recorde histórico
Se o Coritiba esperava reagir no segundo tempo, a esperança durou pouco. Logo aos 10 minutos da etapa complementar, Lescano sofreu pênalti, cobrou com tranquilidade no meio do gol e fez o terceiro. A porteira estava aberta. Aos 16, Andrés Gómez protagonizou o lance mais bonito da noite: cortou a marcação na área e soltou uma bomba no ângulo, sem chances de defesa.
O massacre foi selado aos 27 minutos com Ramon Rique, que aproveitou sobra após jogada de Marino Hinestroza e desvio na zaga para anotar o quinto gol.
Festa na arquibancada e alívio na tabela
Com a vitória garantida, São Januário virou palco de festa ao som de olê a cada passe trocado. O placar poderia ter sido ainda mais elástico, já que Robert Renan acertou o travessão em uma tentativa de bicicleta e Bruno Duarte carimbou a trave nos acréscimos.
Ao apito final, o 5 a 0 se consolidou como a maior goleada da história do confronto a favor do Vasco. O triunfo tira a equipe carioca da zona de rebaixamento e afunda um Coritiba que, apático, finalizou apenas uma vez na direção do gol durante todos os 90 minutos.