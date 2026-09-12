Em um clássico marcado por muita chuva, gramado pesado e reviravoltas, o Coritiba protagonizou uma reação histórica na noite desta sexta-feira (11). Jogando no Couto Pereira pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Coxa buscou um empate por 3 a 3 contra o Athletico-PR, mesmo atuando com um jogador a menos durante todo o segundo tempo. A equipe visitante chegou a abrir 3 a 1, mas a estrela do zagueiro Rodrigo Moledo brilhou nos acréscimos para garantir a igualdade.

O peso da chuva e a vantagem rubro-negra

O temporal que castigou Curitiba antes e durante o jogo ditou o ritmo da partida. Com o gramado encharcado, a bola parada se tornou a principal arma. O Athletico soube aproveitar melhor as condições iniciais e abriu o placar aos 13 minutos, quando Luiz Gustavo completou de cabeça a cobrança de falta de Esquivel. O cenário ficou ainda mais favorável ao Furacão aos 29 minutos, com Arthur Dias ampliando após escanteio cobrado por João Cruz.

Expulsão inusitada e sobrevida coxa-branca

O clima tenso do clássico atingiu seu ápice nos minutos finais da primeira etapa. Aos 45, Breno Lopes foi expulso após revisão do VAR por tapar a boca ao falar com um adversário, aplicando a chamada “Lei Vinícius Júnior”. Parecia o fim da linha para o Coritiba, mas a equipe encontrou forças nos acréscimos. Aos 48, Tiago Cóser aproveitou o rebote de uma cobrança de falta de Josué que explodiu no travessão e diminuiu o prejuízo antes do intervalo.

Pênalti e a consagração de Rodrigo Moledo

Na volta para o segundo tempo, o Athletico tentou liquidar a fatura. Aos 17 minutos, após bate-rebate na área, Aguirre foi derrubado e o árbitro assinalou pênalti. O artilheiro Viveros cobrou com perfeição no ângulo, fazendo 3 a 1. O jogo parecia resolvido, mas o técnico do Coritiba havia promovido a entrada de Rodrigo Moledo no intervalo, mudança que mudaria a história do duelo. Aos 45 minutos da etapa final, Josué cobrou escanteio e Moledo testou firme para descontar. O Couto Pereira inflamou, o Coxa se lançou ao ataque e, no último lance, aos 51 minutos, a dupla repetiu a dose: nova bola levantada por Josué e cabeçada fatal de Moledo, selando o 3 a 3 em um Athletiba inesquecível.

Com o resultado heroico, o Coritiba mantém sua posição na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Athletico-PR, que chegou a ter a vitória nas mãos, amarga o terceiro jogo consecutivo sem vencer na competição e segue na luta para definir sua permanência no G4.