O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, teve sua punição ampliada pelo Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira, 11.

Inicialmente suspenso por duas partidas por chutar um microfone à beira do gramado, o comandante português viu a pena ser aumentada em um jogo e agora desfalcará o Verdão por três rodadas no Campeonato Brasileiro. Não cabe mais recurso para a decisão.

O treinador ficará de fora do banco de reservas nas próximas partidas da equipe na competição nacional, a começar pelo clássico contra o São Paulo, que acontece neste sábado, 12, além dos jogos contra Grêmio e Bahia, em outubro, depois da Data Fifa.

A suspensão é restrita aos torneios nacionais, não afetando o planejamento da equipe para a Copa Libertadores.

Histórico ruim

Abel foi denunciado no último dia 1º de setembro pela Procuradoria do Tribunal pelo mau comportamento no empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Mirassol, em partida disputada no interior paulista.

O novo ato de revolta o levou a ser enquadrado no Artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pune condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva. O treinador alviverde poderia pegar uma suspensão de um a seis jogos.

Desde a sua chegada ao Verdão, em outubro de 2020, Abel coleciona recordes para além das 11 taças conquistadas pelo clube – é o maior vencedor da história alviverde, tendo superado Oswaldo Brandão, que tem dez.

São 102 cartões – 88 amarelos e 14 vermelhos -, uma média de um a cada quatro partidas. Segundo levantamento do site ge em abril, ele também respondeu a 20 processos no STJD, sendo punido em abril deste ano com seis partidas de suspensão pelas expulsões no clássico contra o São Paulo e na partida contra o Fluminense, ambas válidas pelo Brasileirão.

Em 2022, durante participação na 26ª edição da Bienal do Livro, o treinador revelou levar broncas de sua filha sobre o temperamento explosivo:

“Apesar das pessoas acharem que eu sou um cara bruto, eu sou o cara com o coração mais mole do mundo. Só que eu me transformo quando o árbitro apita, não sei explicar. Minha filha disse: ‘vai ver o que você fez que não é exemplo para ninguém’. Vou para casa, vejo o vídeo e fico com vergonha de mim mesmo”, disse na ocasião.

De acordo com o ge, a grande maioria dos enquadramentos ocorreu justamente pelo Artigo 258 (conduta antidesportiva) e seus incisos, baseados em reclamações contra a arbitragem. Foram 22 jogos de suspensão, com a conversão de três destas partidas.

Ele também foi absolvido sete vezes no mesmo artigo, além de ter sido denunciado em três outros do Código Brasileiro de Justiça Desportiva.

O clube alviverde vive um momento decisivo no ano, com a disputa direta com o Flamengo pela liderança do Brasileirão, além da fase mais aguda da Copa do Brasil e da Libertadores.