Uma declaração do técnico Abel Ferreira após o empate em 0 a 0 com o Botafogo, que fez o Verdão perder a liderança do Brasileirão 2026, irritou outro ídolo do clube e seu ex-comandado, o hoje comentarista Felipe Melo. O debate envolve a fase mais vitoriosa da história do clube paulista.

“Aos nossos torcedores, o que eu lhes digo é que estejam juntos, precisamos do apoio deles. Mais uma vez, aproveitem e desfrutem. Que nunca, num espaço de tempo tão curto, o Palmeiras festejou tanto como nestes últimos 4 ou 5 anos. É isso que eu tenho para lhes dizer. Aproveitem o momento que estamos. Aproveitem que estamos a lutar por todas as competições e apoiem a equipe. É isso que eu tenho para dizer”, afirmou Abel após partida de domingo, 7, no Nilton Santos, no Rio.

Presente no programa Fechamento SporTV, Felipe Melo ressaltou que o Palmeiras já tinha muitos títulos antes da chegada de Abel Ferreira em 2020. “O Palmeiras luta por títulos há dez anos, não foi só quando você chegou não. O Palmeiras luta por títulos bem antes de você chegar. E ganha. Você faz parte da história, é um dos maiores, mas o Palmeiras é muito maior que você, vem vencendo desde antes de você chegar”, desabafou Felipe Melo, que deixou o clube em 2022.

Quantos técnicos conquistaram título antes de Abel no Palmeiras

Abel Ferreira, de 47 anos, é o técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, com 11 títulos conquistados, à frente de Oswaldo Brandão (10). No recorte da virada do século (desde 2001), o Verdão conquistou 8 títulos sem ele, com os seguintes treinadores:

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Brasileirão Série B 2003 (Jair Picerni)

Paulistão 2008 (Vanderlei Luxemburgo)

Copa do Brasil 2012 (Luiz Felipe Scolari)

Brasileirão Série B 2013 (Gilson Kleina)

Copa do Brasil 2015 (Marcelo Oliveira)

Brasileirão 2016 (Cuca)

Brasileirão 2018 (Luiz Felipe Scolari)

Paulistão 2020 (Vanderlei Luxemburgo)

Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras

Campeonato Brasileiro: 2022 e 2023

Copa Libertadores: 2020 e 2021

Copa do Brasil: 2020

Campeonato Paulista: 2022, 2023, 2024 e 2026

Recopa Sul-Americana: 2022

Supercopa do Brasil: 2023

Treinadores com mais títulos pelo Palmeiras