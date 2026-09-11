Nesta sexta-feira, 11, Coritiba e Athletico-PR, às 21h, se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico ocorre em uma data pouco usual para este tipo de partida, que foi motivo de reclamação dos clubes paranaenses.

No início do mês, segundo a Band Paraná, o Coxa havia encaminhado um pedido formal à CBF para que o Atletiba fosse disputado no fim de semana. O clube defendeu que um horário mais adequado facilitaria para que torcedores e famílias fossem ao Couto Pereira.

Mesmo com o pedido, a CBF negou o pedido do clube e manteve a data original da partida. De acordo com comunicado enviado pela entidade, o clássico se mantém na sexta por uma “solicitação da emissora detentora dos direitos de transmissão do Campoenato Brasileiro”.

“A alteração do horário do clássico entre Athletico e Coritiba, marcado as 21h de sexta-feira (11), foi definida pela Confederação Brasileira de Futebol e atende a uma solicitação da emissora detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. A entidade vem trabalhando, em conjunto com os clubes, para aprimorar a organização das competições e a distribuição dos jogos ao longo da temporada, sempre buscando equilíbrio entre calendário, logística e exposição das partidas. No caso específico do Atletiba, a alteração foi viável porque Athletico e Coritiba não têm compromissos por outras competições na semana, preservando o planejamento técnico das equipes.”, afirmou o comunicado da CBF.

Onde assistir o Atletiba

Nesta temporada, o Atletiba tem retrospecto equilibrado, com uma vitória para cada lado. O duelo desta sexta terá transmissão do SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).