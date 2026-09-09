Jackson Nascimento, um dos maiores ídolos da história do Athletico-PR, morreu na madrugada desta quarta-feira, 9, aos 102 anos. O ex-atacante é o segundo maior artilheiro da história do clube e era o remanescente do “Furacão de 1949”, time que popularizou o apelido da equipe.

O ídolo morreu em Camboriú, em Santa Catarina, e o corpo foi encaminhado para Curitiba, onde será realizado o sepultamento, no cemintério do Água Verde. Segundo o ge, familiares relatavam que o ex-atacante já não se alimentava nos últimos dias.

Jackson Nascimento na história do Athletico

Nascido em 1924, mesmo ano em que o Athletico foi fundado, Jackson defendeu a camisa rubro-negra entre 1944 e 1957. Com 150 gols em 215 jogos, o ex-atacante permanece como o segundo maior artilheiro do clube – atrás apenas de Sicupira (158 gols).

Jackson Nascimento também é o maior artilheiro da história dos Atletibas, com 15 gols, e o primeiro camisa 10 da história do clube.

O ex-atacante fez parte de um dos ataques mais letais do clube. Em 1949, o Athletico liderado por Jackson marcou 49 gols em 12 partidas no Campeonato Paranaense. Durante a campanha, o Furacão goleou o Coritiba por 5 a 1, com dois gols do ídolo rubro-negro.

O jogador deixou o clube de seu coração apenas uma vez, para defender o Corinthians, em 1950. No Timão, o ex-atacante marcou 35 gols em 57 jogos e conquistou o Campeonato Paulista de 1951.

Jackson nas páginas de PLACAR

Na edição especial do Athletico-PR, publicada em 1984, Jackson Nascimento foi mencionado como um dos “craques que o povão não esquece”. Após voltar ao clube depois da passagem no Corinthians, em 1953, o atacante entrou em campo para enfrentar o Coritiba e foi provado pela torcida do Coxa com gritos de “Refugo do Corinthians”.

Após marcar um belo gol e empatar a partida em 2 a 2 contra o rival, o camisa 10 foi aos torcedores rivais e provocou:

Então, calmamente, ele vai até a torcida, abaixa-se, tira suas bem-cuidadas chuteiras, faz um gesto como se as tivesse limpando com as mãos, joga-as sobre o ombro e sai tranqüilo, “por cima”, como um deus que não dá bola para os desafetos.

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Mas este foi o único gesto desafiador de quem sempre foi considerado um dos maiores jogadores de toda a história do Atlético. Um craque de finíssima técnica, Jackson era o único a treinar sozinho: dribles contra balizas fixas e chutes a gol de todas as formas e com os dois pés. Foi capitão do melhor Atlético de todos os tempos, o Furacão de 1949, e encerrou sua carreira em 1957, já como integrante da comissão técnica que deu o título do ano seguinte para o time de seu coração.

Nota oficial do Athletico-PR

O Club Athletico Paranaense está de luto.

Jackson Nascimento, uma das maiores lendas da história do Furacão, nos deixou nesta madrugada de quarta-feira (9), aos 102 anos.

Nascido em 1924, mesmo ano em que o Athletico foi fundado, Jackson construiu uma trajetória que se confunde com a história do clube.

Vestiu a camisa rubro-negra entre 1944 e 1957. Foram 215 jogos e 150 gols. O segundo maior artilheiro de todos os tempos do Furacão.

Jackson também carregava outro lugar especial na memória do Athletico. Era o último remanescente do lendário Furacão de 1949, equipe deu origem ao apelido que acompanha o Athletico até os dias de hoje.

Sua história com o Rubro-Negro atravessou e inspirou gerações.

Em 2024, ao completar 100 anos, Jackson voltou ao gramado da Arena da Baixada para receber uma das muitas homenagens que teve do clube e da torcida athleticana. Na trave da Rua Buenos Aires, que tanto conhecia, marcou um gol emocionante e simbólico.

Décadas antes, em um Athletiba, Jackson já havia deixado uma de suas marcas mais emblemáticas. Depois de balançar as redes, voltou-se para a torcida adversária e avisou: “O Jackson está aqui”.

E estará para sempre. Na memória dos torcedores, nos livros da história rubro-negra e em cada geração de athleticanos.

Obrigado por tudo, Jackson! Lendas nunca são esquecidas.

Descanse em paz.