O Cruzeiro deixou para trás a frustração da eliminação na Copa do Brasil e conquistou uma vitória maiúscula na tarde deste domingo, 6. Jogando no Mineirão, a equipe celeste bateu o Athletico-PR por 3 a 1, em duelo válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado não apenas recoloca a Raposa na briga direta pelo G4, como também coloca um ponto final na impressionante sequência de dez jogos de invencibilidade do Furacão na competição.
Primeiro tempo de loucura e pênalti desperdiçado
A partida começou estudada, mas logo se transformou em um carrossel de emoções. Aos 30 minutos, Gerson cruzou na medida para Matheus Pereira, que apareceu livre para cabecear e abrir o placar para os donos da casa. O Cruzeiro chegou a ampliar com Matheus Henrique pouco depois, mas o VAR interveio e anulou o lance por impedimento.
O alívio paranaense se transformou em euforia nos acréscimos. Aos 45, João Cruz acertou um lindo chute colocado que beijou a trave antes de entrar, empatando o duelo com um golaço. A etapa inicial ainda reservava um último ato dramático: aos 50 minutos, Matheus Pereira sofreu pênalti. O próprio camisa 10 foi para a cobrança, mas parou em uma defesa espetacular do goleiro Mycael, mantendo a igualdade no marcador antes do intervalo.
Redenção celeste na etapa final
Na volta dos vestiários, o ritmo do jogo caiu levemente, com o Athletico apostando em linhas baixas e contra-ataques. No entanto, a paciência cruzeirense foi recompensada aos 26 minutos. Romero recebeu na entrada da área, cortou a marcação com categoria e bateu colocado, sem chances para Mycael, recolocando o time mineiro em vantagem e incendiando o Mineirão.
Precisando buscar o resultado, o técnico Odair Hellmann tentou adiantar sua equipe, mas acabou deixando espaços. Aos 33 minutos, Kaio Jorge foi lançado em velocidade, invadiu a área e acabou derrubado por Mycael. O próprio atacante assumiu a responsabilidade, deslocou o goleiro e deu números finais ao confronto, garantindo os três pontos para a equipe comandada por Artur Jorge.
Com o triunfo, o Cruzeiro ganha fôlego no Brasileirão e terá a semana livre para se preparar para o próximo desafio, quando visitará o Santos. Já o Athletico-PR, que perde a chance de colar nos líderes, buscará a reabilitação no clássico estadual diante do Coritiba.