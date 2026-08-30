Destaque do sub-20 do Cruzeiro, Rhuan Gabriel está na mira do Palmeiras, segundo Léo Moral, empresário do atleta. No entanto, a revelação foi feita por meio de desabafo do agente nas redes sociais.

Ele pede que o meio-campista seja liberado pela Raposa: “Vamos deixar o rancor e a arrogância de lado, porque o ser humano tem muito disso. Já que não querem colocar, deixe ir para o Palmeiras. O Abel vai colocar. Se ele for titular no Cruzeiro, vocês nunca vão vender igual ao Palmeiras. Deixe ir para lá. Vocês vão segurar 30%.”

Para Moral, o clube mineiro não sabe negociar jogadores que vêm da base. “Se vender por 50 milhões de euros, vão pingar 15 milhões de euros, mais os 5 milhões [da compra]. É melhor do que matar aí e não colocar para jogar com esses esquemas doidos que vocês têm.”

Quem é Rhuan Gabriel

Atual camisa 10 e capitão do sub-20 do Cruzeiro, Rhuan Gabriel, 20, é natural de Goiânia e chegou à equipe mineira quando tinha 14 anos.

Nesta temporada, além de ter participado da conquista da Copinha, marcou 23 gols e realizou cinco assistências em 27 jogos.

Estreou na equipe principal contra o Athletico-PR, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desde então, luta por maior espaço no elenco.

Também acumula convocações para as seleções de base, tendo jogado o Campeonato Sul-Americano sub-17 em 2023 e a Copa do Mundo Fifa sub-20 em 2025.