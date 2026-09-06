O Mirassol conquistou uma vitória maiúscula e cheia de emoção na manhã deste domingo, 6. Em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, a equipe paulista foi ao Couto Pereira e derrotou o Coritiba de virada por 2 a 1. O resultado encerra um incômodo jejum de nove jogos sem vitórias dos visitantes, dando fôlego na luta contra a zona de rebaixamento, enquanto freia a arrancada do Coxa em sua busca por uma vaga na próxima Libertadores.

Primeiro tempo tenso e de poucas chances

Debaixo de um frio de 12 graus na capital paranaense, a etapa inicial foi marcada por muita transpiração e pouca inspiração. Com o jogo truncado no meio-campo, as equipes abusaram das faltas e dos cartões amarelos. A única grande oportunidade de tirar o zero do placar ocorreu aos 13 minutos, quando JP Chermont soltou uma pancada cruzada e o goleiro Muralha fez uma excelente defesa para salvar o Mirassol. O Coritiba tentava pressionar, mas esbarrava na forte marcação adversária.

Chuva de gols e a lei do ex

O cenário mudou drasticamente após o intervalo. O jogo ganhou em velocidade e as chances começaram a empilhar. Após Reinaldo acertar a trave para o Mirassol, foi o Coritiba quem abriu o placar aos 18 minutos. JP Chermont cruzou da direita, Fabinho ajeitou para o meio e Pedro Rocha apareceu livre entre os defensores para escorar.

No entanto, a alegria alviverde durou pouco. Apenas três minutos depois, Igor Formiga chutou cruzado da entrada da área e Gustavo Silva, revelado na base do Coxa, antecipou a marcação de Moledo para empatar o duelo, comemorando de forma tímida em respeito ao ex-clube.

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VAR em ação e a virada heroica

A partida se tornou um teste para cardíacos, com os dois times buscando o ataque. O Coritiba chegou a comemorar o segundo gol com Felipe Jonatan, mas o VAR interveio e anulou o lance por interferência de Maicon na jogada.

O Mirassol não se intimidou, cresceu na partida e, após o goleiro Morisco operar um verdadeiro milagre em cabeçada de Igor Formiga, chegou à virada aos 41 minutos. Bruno Santos recebeu ótimo passe na direita, invadiu a área, deixou o zagueiro Moledo no chão com um belo corte e chapou no canto direito, sem chances de defesa.

Drama nos acréscimos

O roteiro ainda reservava um último ato de pura tensão. Aos 52 minutos da etapa final, o árbitro assinalou pênalti para o Coritiba após queda de Moledo na área, levando a torcida local à loucura. Contudo, após ser chamado pela cabine do VAR para revisão, a arbitragem constatou que o zagueiro tropeçou no próprio companheiro de equipe. A penalidade foi anulada, selando o triunfo heroico do Mirassol longe de seus domínios e garantindo três pontos fundamentais na tabela de classificação.