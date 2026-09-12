Durante o Atletiba da última sexta-feira, 11, Breno Lopes acabou expulso após aplicação da regra conhecida como ‘Lei Vini Jr’. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o atacante do Coritiba tapou a boca com uma das mãos, enquanto falava com Lucas Esquivel, do Athletico-PR. O argentino alegou ter sido ofendido verbalmente.

O momento foi revisado pelo VAR e o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães sacou o cartão vermelho para Lopes, em atendimento ao protocolo que prevê punição a jogadores que cobrirem intencionalmente a boca durante situações consideradas provocativas, depreciativas ou inflamatórias.

Breno Lopes se desculpa

Por meio de storie no Instagram, Breno Lopes lamentou ter deixado o Coxa com um jogador a menos, em um jogo importante:

Passando aqui para me desculpar com todos, meus companheiros, torcida e clube, pela expulsão em um clássico tão importante para todos nós. Jamais poderia ter deixado meus companheiros nessa situação. Quero agradecer a todos pela superação e entrega para buscar o resultado mesmo com todas as dificuldades. Eu assumo totalmente a minha responsabilidade hoje e vou trabalhar mais forte ainda para reconquistar a confiança de todos! Meus companheiros, muito obrigado.

O atacante é o segundo jogador expulso no Brasileirão 2026 após aplicação da “Lei Vini Jr”. O primeiro foi Arthur Cabral, do Botafogo, ao término do jogo contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão.