Em um confronto direto e tenso na luta contra o rebaixamento, o Vasco da Gama conseguiu uma virada heroica sobre o Grêmio por 2 a 1, na tarde deste sábado (12), na Arena do Grêmio. Pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzmaltino superou a desvantagem inicial, castigou os erros da equipe gaúcha no segundo tempo e embolou de vez a disputa na parte de baixo da tabela.
Vantagem tricolor e brilho dos goleiros
O primeiro tempo em Porto Alegre foi marcado pelo equilíbrio e por boas intervenções dos goleiros. Weverton, pelo lado gremista, e Léo Jardim, pelo vascaíno, garantiram o zero no placar durante boa parte da etapa inicial com defesas importantes. A história mudou aos 39 minutos, quando a pressão na saída de bola surtiu efeito. Jovane Cabral roubou a posse de Paulo Henrique e bateu cruzado; Léo Jardim espalmou, mas o paraguaio Villasanti apareceu no rebote para abrir o placar e dar tranquilidade aos donos da casa antes do intervalo.
O gol perdido e a virada fulminante
Na volta para a segunda etapa, o Grêmio teve a chance de ouro para liquidar a fatura aos 12 minutos, mas Carlos Vinícius desperdiçou um rebote claro na pequena área após grande defesa de Léo Jardim. O castigo não demorou a chegar. Com uma postura mais agressiva e alterações promovidas no segundo tempo, o Vasco chegou ao empate aos 30 minutos. Após jogada de Andrés Gómez, a bola ficou viva na área, Lescano ajeitou e Thiago Mendes acertou um belo chute para igualar o marcador.
Erro fatal define o confronto
O golpe de misericórdia veio apenas quatro minutos depois, nascendo de uma falha individual. Nardoni errou na saída de bola, e o argentino Colídio não perdoou. O atacante tabelou com Bruno Duarte, recebeu na frente e marcou o gol da virada vascaína, calando a Arena. O Grêmio ainda tentou um abafa final nos acréscimos, mas esbarrou na falta de pontaria e na defesa bem postada dos visitantes. Com o resultado, o Vasco iguala a pontuação do Grêmio na tabela, acendendo o alerta vermelho no Tricolor. Na próxima rodada, os gaúchos recebem o Palmeiras, enquanto os cariocas encaram o Coritiba.