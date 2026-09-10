A CBF sorteou, na manhã desta quinta-feira, 10, os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. No duelo entre Atlético-MG e Grêmio, a equipe mineira joga a volta em casa. No confronto entre Palmeiras e Vasco, o clube carioca decide a partida de volta em casa.

A data-base da ida das semifinais da Copa do Brasil é o dia 1º de novembro. A volta, por sua vez, tem o dia 8 de novembro como data-base.

Mandos das semifinais

Atlético-MG x Grêmio

Ida: Mando do Grêmio

Volta: Mando do Atlético-MG

Palmeiras x Vasco

Ida: Mando do Palmeiras

Volta: Mando do Vasco

Premiação na Copa do Brasil

Com a classificação às semis, Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco garantiram uma premiação de R$ 9 milhões. Dessa forma, os clubes chegaram a um valor acumulado de R$ 18 milhões em prêmios. Na final, o vice garante R$ 34 milhões, enquanto o campeão ganha R$ 78 milhões.

1ª Fase – R$ 400 mil para o Grupo III

– R$ 400 mil para o Grupo III 2ª Fase – R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III

– R$ 1,38 milhão para o Grupo II e R$ 830 mil para o Grupo III 3ª Fase – R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III

– R$ 1,53 milhão para o Grupo II e R$ 950 mil para o Grupo III 4ª Fase – R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III

– R$ 1,68 milhão para o Grupo II e R$ 1,07 milhão para o Grupo III 5ª Fase – R$ 2 milhões para os clubes participantes (Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco entraram nesta fase)

– R$ 2 milhões para os clubes participantes (Atlético-MG, Grêmio, Palmeiras e Vasco entraram nesta fase) Oitavas de Final – R$ 3 milhões para os clubes participantes

– R$ 3 milhões para os clubes participantes Quartas de Final – R$ 4 milhões para os clubes participantes

– R$ 4 milhões para os clubes participantes Semifinal – R$ 9 milhões para os clubes participantes

– R$ 9 milhões para os clubes participantes Final – R$ 34 milhões para o vice-campeão e R$ 78 milhões para o campeão