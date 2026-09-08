O Vitória reencontrou o caminho dos triunfos no Campeonato Brasileiro. Na noite desta segunda-feira (07), no fechamento da 26ª rodada, o Leão bateu o Grêmio por 1 a 0 no Barradão, em Salvador. O gol solitário de Renê, na etapa final, foi o suficiente para colocar fim a uma amarga sequência de quatro derrotas consecutivas da equipe baiana na competição, além de manter o tabu do Tricolor gaúcho, que segue sem vencer como visitante no torneio.

Equilíbrio e brilho dos goleiros

O primeiro tempo em Salvador foi marcado por um duelo tático onde o Vitória detinha a posse de bola, mas o Grêmio levava perigo constante nas transições rápidas. Em um gramado irregular, as melhores oportunidades pararam nas mãos dos arqueiros. Lucas Arcanjo foi o grande nome da equipe da casa nos 45 minutos iniciais, operando defesas fundamentais em finalizações rasteiras de Diego Caito e em uma bomba de Caio Vinícius de dentro da área. Do outro lado, Weverton também se mostrou seguro quando exigido, garantindo o zero no placar antes do intervalo.

Tensão, bola parada e alívio rubro-negro

A etapa complementar começou truncada, com excesso de faltas, cartões amarelos e um clima tenso, incluindo um lance polêmico em que Caíque acertou Noriega, mas o VAR não recomendou a expulsão. A partida pedia um detalhe para ser decidida, e ele veio na bola parada. Aos 18 minutos, Mateus Silva cobrou escanteio com precisão pela esquerda e encontrou Renê. O atacante subiu com firmeza na pequena área e testou para o fundo das redes, marcando seu 13º gol na temporada e explodindo a torcida no Barradão.

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Grêmio inoperante e chances desperdiçadas

Atrás no placar, o técnico Luís Castro tentou modificar o Grêmio com as entradas de Braithwaite e Enamorado, mas o time gaúcho foi completamente inoperante no setor ofensivo, com Carlos Vinícius apagado durante toda a partida. O Vitória, confortável na defesa, passou a explorar os contra-ataques e poderia ter ampliado nos acréscimos. Renato Kayzer, que entrou na reta final, desperdiçou uma chance clara após falha bizarra de Wallace na saída de bola e, minutos depois, parou em uma grande defesa de Weverton com os pés.

Com o resultado, o Vitória salta provisoriamente para a 11ª posição, respirando aliviado na tabela. Já o Grêmio estaciona nos 28 pontos, vê a zona de rebaixamento se aproximar e segue com o drama de não vencer fora de casa. Na próxima rodada, o Leão viaja para enfrentar o Mirassol, enquanto o Imortal busca a recuperação recebendo o Vasco.