Um homem suspeito de se passar pelo treinador Luís Castro, do Grêmio, foi preso na manhã desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. O golpitsta utilizava a imagem do técnico nas redes sociais para pedir dinheiro, com o pretexto de “projeto social”.

O homem foi preso pelos crimes de estelionato mediante a fraude eletrônica e falsa identidade. Segundo a polícia, o indivíduo fazia parte de um grupo.

Jogadores do Grêmio e de outros clubes eram contatados com pedidos de doação de cestas básicas. De acordo com a RBS TV, uma das vítimas foi o atacante colombiano José Enamorado, que teria transferido R$ 22 mil ao golpista.

O zagueiro Kannemann foi outro contatado, mas suspeitou e procurou a polícia. Andrés D’Alessandro também recebeu mensagens, mas a situação já era monitorada pelas autoridades e não resultou em pagamentos.