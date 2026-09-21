A Conmebol anunciou nesta segunda-feira, 21, as datas e horários da semifinal da Copa Libertadores. O Fluminense recebe o Palmeiras no Maracanã, na quarta-feira, 14 de outubro. No dia seguinte, o Estudiantes encara o Flamengo ainda sem lugar a definir. As semifinais da Sul-Americana também foram decididas.

Para os jogos de volta, em 21, o Palmeiras pega o Fluminense, no Nubank Parque. No dia seguinte, o Flamengo enfrenta o Estudiantes, no Maracanã. Todas as partidas acontecem às 21h30 (de Brasília).

Semifinal da Libertadores 2026

Jogos de Ida

14/10 – 21h30 – Maracanã: Fluminense x Palmeiras

15/10 – 21h30 – local a definir: Estudiantes x Flamengo

Jogos de volta

21/10 – 21h30 – Nubank Parque: Palmeiras x Fluminense

22/10 – 21h30 – Maracanã: Flamengo x Estudiantes

Final única e premiação

A final da Libertadores acontece em 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Será a oitava edição com final única da principal competição continental.

O vice-campeão fica com 7 milhões de dólares (R$ 36 milhões), enquanto o campeão leva 25 milhões de dólares (R$ 129 milhões).