Após a 28ª rodada, o Brasileirão viverá uma pausa para a Data Fifa nas próximas semanas. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo lidera a probabilidade de ser campeão, enquanto o Corinthians e a dupla Grenal estão ameaçados de rebaixamento.

Após a vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino e o empate do Palmeiras contra o Grêmio, o Flamengo abriu três pontos de vantagem na liderança. O Rubro-Negro agora tem 76,8% de chances de ser campeão.

Do outro lado da tabela, a dupla Grenal terminou junta uma rodada no Z4 pela primeira vez na competição. Enquanto o Colorado tem 69,1% de chance de cair, o Tricolor Gaúcho tem 57,6%.

O Corinthians é outra equipe que preocupa no torneio. Após a derrota para o Fluminense, a sexta seguida do Timão na competição, o clube chegou a 21,4% de probabilidade de ser rebaixado.

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Chances de ser campeão

Flamengo : 76,8% (era de 66,2%)

: 76,8% (era de 66,2%) Palmeiras : 21,3% (era de 32,1%)

: 21,3% (era de 32,1%) Athletico : 1,1% (era de 0,85%)

: 1,1% (era de 0,85%) Fluminense : 0,56% (era de 0,39%)

: 0,56% (era de 0,39%) Cruzeiro : 0,14% (era de 0,12%)

: 0,14% (era de 0,12%) Bahia: 0,089% (era de 0,27%)

Chances de ser rebaixado