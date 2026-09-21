Após a 28ª rodada, o Brasileirão viverá uma pausa para a Data Fifa nas próximas semanas. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo lidera a probabilidade de ser campeão, enquanto o Corinthians e a dupla Grenal estão ameaçados de rebaixamento.
Após a vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino e o empate do Palmeiras contra o Grêmio, o Flamengo abriu três pontos de vantagem na liderança. O Rubro-Negro agora tem 76,8% de chances de ser campeão.
Do outro lado da tabela, a dupla Grenal terminou junta uma rodada no Z4 pela primeira vez na competição. Enquanto o Colorado tem 69,1% de chance de cair, o Tricolor Gaúcho tem 57,6%.
O Corinthians é outra equipe que preocupa no torneio. Após a derrota para o Fluminense, a sexta seguida do Timão na competição, o clube chegou a 21,4% de probabilidade de ser rebaixado.
Chances de ser campeão
- Flamengo: 76,8% (era de 66,2%)
- Palmeiras: 21,3% (era de 32,1%)
- Athletico: 1,1% (era de 0,85%)
- Fluminense: 0,56% (era de 0,39%)
- Cruzeiro: 0,14% (era de 0,12%)
- Bahia: 0,089% (era de 0,27%)
Chances de ser rebaixado
- Chapecoense: 99,22% (era de 99%)
- Remo: 94,6% (era de 84,6%)
- Internacional: 69,1% (era de 57,4%)
- Grêmio: 57,6% (era de 46,1%)
- Corinthians: 21,4% (era de 14,6%)
- Vasco: 18,4% (era de 39,3%)
- Mirassol: 17,8% (era de 35,5%)
- Vitória: 13,1% (era de 6,7%)
- Botafogo: 4,1% (era de 7%)
- Bragantino: 1,7% (era de 1,2%)
- São Paulo: 1,6% (era de 6,2%)
- Coritiba: 0,80% (era de 0,37%)
- Santos: 0,35% (era de 2%)
- Atlético-MG: 0,047% (era de 0,40%)