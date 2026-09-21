Após a 28ª rodada, o Brasileirão viverá uma pausa para a Data Fifa nas próximas semanas. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Flamengo lidera a probabilidade de ser campeão, enquanto o Corinthians e a dupla Grenal estão ameaçados de rebaixamento.

Após a vitória por 2 a 1 contra o Red Bull Bragantino e o empate do Palmeiras contra o Grêmio, o Flamengo abriu três pontos de vantagem na liderança. O Rubro-Negro agora tem 76,8% de chances de ser campeão.

Do outro lado da tabela, a dupla Grenal terminou junta uma rodada no Z4 pela primeira vez na competição. Enquanto o Colorado tem 69,1% de chance de cair, o Tricolor Gaúcho tem 57,6%.

O Corinthians é outra equipe que preocupa no torneio. Após a derrota para o Fluminense, a sexta seguida do Timão na competição, o clube chegou a 21,4% de probabilidade de ser rebaixado.

Siga a Placar no GoogleFique por dentro das últimas notícias e não perca nenhum lance.
Seguir no Google

Chances de ser campeão

  • Flamengo: 76,8% (era de 66,2%)
  • Palmeiras: 21,3% (era de 32,1%)
  • Athletico: 1,1% (era de 0,85%)
  • Fluminense: 0,56% (era de 0,39%)
  • Cruzeiro: 0,14% (era de 0,12%)
  • Bahia: 0,089% (era de 0,27%)

Chances de ser rebaixado

  • Chapecoense: 99,22% (era de 99%)
  • Remo: 94,6% (era de 84,6%)
  • Internacional: 69,1% (era de 57,4%)
  • Grêmio: 57,6% (era de 46,1%)
  • Corinthians: 21,4% (era de 14,6%)
  • Vasco: 18,4% (era de 39,3%)
  • Mirassol: 17,8% (era de 35,5%)
  • Vitória: 13,1% (era de 6,7%)
  • Botafogo: 4,1% (era de 7%)
  • Bragantino: 1,7% (era de 1,2%)
  • São Paulo: 1,6% (era de 6,2%)
  • Coritiba: 0,80% (era de 0,37%)
  • Santos: 0,35% (era de 2%)
  • Atlético-MG: 0,047% (era de 0,40%)