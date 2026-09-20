Grêmio e Palmeiras ficaram no 0 a 0, em Porto Alegre, neste domingo, 20, graças à excelente atuação do goleiro Weverton. Com isso o Palmeiras pode ver o Flamengo se isolar ainda mais na liderança do Brasileirão 2026.

No entanto, João Martins, substituto de Abel Ferreira, suspenso pelo STJD, minimizou a situação ao lembrar que os desafios palmeirense no ano seguem em aberto.

“Faltam 16 finais. Jogo a jogo. Já colocamos esse objetivo internamente. Hoje, infelizmente, não conseguimos nosso objetivo, mas mais vale um ponto do que nenhum. Se o primeiro colocado ganhar hoje, ficamos a um jogo de distância, ainda temos o confronto direto. Tudo está em aberto”, avaliou Martins, em entrevista pós-jogo.

O auxíliar técnico faz referências aos 10 jogos restantes do Brasileirão e aos três restantes tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, caso o Verdão avance às finais de ambos os torneios.

“Não vamos priorizar nada. É dar o nosso melhor”, emendou Martins.