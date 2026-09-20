Neste domingo, Miguel Borja, um dos maiores artilheiros da Libertaores, foi o cara em clássico do Campeonato Mexicano. Isso porque, o colombiano com passagens por Palmeiras e Grêmio, aqui no Brasil, marcou dois gols para o América empatar o jogo contra o rival Chivas Guadalajara — um deles, de bicicleta.

A pintura foi o início da reação do América, que perdia por 2 a 0. Com o empate, o Chivas é o vice-líder, com 18 pontos, enquanto a equipe de Borja está em terceiro, com 17. O Toluca lidera a competição com 19 pontos.

A trajetória de Borja

Em 2016, Borja ganhou projação internacional após vencer a Libertadores daquele ano, sendo ainda eleito o Jogador da América. Na sequência foi vendido ao Palmeiras por R$ 33 milhões — à época a maior contratação feita pelo Verdão na história.

Pela equipe alviverde oscilou durante todo o período em que passou por lá. Marcou 36 gols em 112 jogos e venceu o Campeonato Brasileiro de 2018.

Do Palmeiras, foi emprestado para o Junior Barranquilha e depois para o Grêmio, até ser vendido definitvamente para o clube colombiano. De lá, se transferiu para o River Plate, em seguida para o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, até desembarcar no América, em agosto deste ano.