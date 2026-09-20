Na reestreia do técnico Renato Gaúcho, o Grêmio adotou uma postura defensiva e contou com uma atuação inspirada do goleiro Weverton para segurar o 0 a 0 contra o Palmeiras. Na manhã deste domingo, 20, em uma Arena do Grêmio lotada pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time paulista dominou as ações, empilhou chances e parou na trave, mas esbarrou em um milagre no último lance da partida, frustrando sua caça à liderança.

Pressão alviverde e trave como protagonista

O roteiro do primeiro tempo foi ditado pela posse de bola do Palmeiras, comandado pelo auxiliar João Martins, e pelas saídas rápidas do Grêmio. O Verdão sufocou os donos da casa e assustou logo cedo. Aos 11 e aos 19 minutos, Vitor Roque foi o nome do perigo, carimbando o travessão de Weverton em duas oportunidades claras, primeiro após cruzamento de Arias e depois em passe de Marlon.

O Tricolor gaúcho, fechado em uma linha de cinco defensores, tentava responder em contragolpes. Pavón e Gustavo Martins chegaram a exigir ótimas defesas de Carlos Miguel, que também contou com a ajuda do travessão para evitar o gol gremista antes do intervalo.

Muralha tricolor garante o placar zerado

Na etapa final, o panorama se intensificou. O Palmeiras seguiu martelando em busca do gol que o colocaria na liderança provisória, mas encontrou um Weverton intransponível. Aos 8 minutos, o goleiro salvou uma cabeçada à queima-roupa de Vitor Roque em cima da linha.

A pressão aumentou na reta final, com Andreas exigindo nova intervenção crucial e o zagueiro Wallace salvando o rebote quase dentro do gol. O ápice da tensão, no entanto, ficou reservado para os acréscimos. Aos 51 minutos, Maurício recebeu passe açucarado de Flaco López na marca do pênalti, finalizou no canto, e Weverton operou um verdadeiro milagre para selar a igualdade.

Com o apito final, o empate sem gols mantém o Grêmio em situação delicada, estacionado no 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento. Já o Palmeiras desperdiça a chance de ultrapassar o Flamengo e segue na vice-liderança. O Campeonato Brasileiro agora sofre uma pausa para a Data FIFA. No retorno, dia 7 de outubro, o Grêmio visita o Remo, enquanto o Palmeiras recebe o Bahia.