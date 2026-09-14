Nesta segunda-feira, 14, Renato Gaúcho foi oficialmente anunciado como novo técnico do Grêmio, após demissão do português Lúis Castro. Ele estava livre no mercado desde o último mês de julho, quando saiu do Vasco. Essa será a quinta passagem de Renato pelo clube de Porto Alegre.

Primeira passagem (2010–2011)

Em agosto de 2010, Renato Gaúcho foi anunciado treinador do Grêmio pela primeira vez na história. A equipe vivia situação difícil no Brasileirão, mas conseguiu se recuperar e garantir vaga na Libertadores do próximo ano.

No entanto, em 2011, a sorte virou: a eliminação do torneio continental para a Universidad Católica e a derrota na final do Gauchão para o arquirrival Internacional colocaram marcaram o fim do primeiro comando de Renato à frente do Imortal.

Carregando imagem 18 fotos 01 / 18 Renato Gaúcho.

Segunda passagem (julho a dezembro de 2013)

Há dois anos sem trabalhar, Renato Gaúcho reassumiu o cargo de técnico do Grêmio em julho de 2013, em substituição a Vanderlei Luxemburgo. Mais maduro, ele aprimorou o sistema defensivo da equipe gaúcha, que passou a usar três zagueiros (Rhodolfo, Bressan e Werley), e fortaleceu o setor ofensivo (à época com Souza, Zé Roberto, Barcos e Kléber Gladiador).

Do meio da tabela do Brasileirão 2013, o Imortal galgou posições até chegar à vice-liderança, atrás apenas do quase imbátivel Cruzeiro daquele ano. Na Copa do Brasil, acabou eliminado nas semifinais pelo Athletico-PR.

No entanto, devido a uma política de redução de gastos e reformulação do elenco, não teve o contrato renovado para a próxima temporada.

Terceira passagem (2016–2021)

O mais longo e vitorioso ciclo de Renato Gaúcho como técnico gremista. A chegada aconteceu no dia 19 de setembro de 2016, para assumir o cargo deixado por Roger Machado. Ainda no mesmo ano, já garantiu a Copa do Brasil em cima do Atlético-MG.

Em 2017, a glória eterna: liderou o Tricolor na conquista da Copa Libertadores da América. Apesar de perder o Mundial para o Real Madrid, no mesmo ano, também foi tricampeão gaúcho (2018, 2019 e 2020) e ganhou uma estátua, em 2019, na esplanada da Arena do Grêmio.

A passagem histórica chegou ao fim em 2021, quando em comum acordo com a diretoria saiu do cargo após eliminação na fase prévia da Libertadores.

Quarta passagem (2022–2024)

No último ciclo à frente do Grêmio, Renato Gaúcho assumiu o clube em fase de reconstrução, na Série B do Campeonato Brasileiro, novamente substituindo Roger Machado. Em 10 partidas, conquistou 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, carimbando o passaporte de volta à elite do futebol nacional.

O ano seguinte foi o mais marcante deste ciclo, devido à contratação do atacante uruguaio Luis Suárez, com quem venceu o Campeonato Gaúcho e terminou o Brasileirão na vice-liderança.

Em 2024, após a conquista do heptacameponato gaúcho, o time não manteve o ritmo, em decorrência dos impactos devastadores das enchentes no Rio Grande do Sul. Longe de casa, o Imortal oscilou e terminou o Brasileiro em 14º lugar. Novamente, em comum acordo com a diretoria, foi decidido que o contrato não seria renovado para 2025.