Após derrota para o Vasco em Porto Alegre, o Grêmio decidiu demitir Luís Castro do cargo de técnico. Com isso, a equipe será comandada interinamente por Luis Felipe Scolari contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, 16, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Castro esteve à frente da equipe gremista em 50 jogos, nos quais obteve 47% de aproveitamento: 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com 66 gols a favor e 51 contra . Apesar de levar o time as semifinais da Copa do Brasil, a saída dele é atribuída à proximidade da equipe do Z4.

O português é o 16º técnico demitido de uma equipe da Série A do Brasleirão 2026.

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Os técnicos demitidos do Brasileirão 2026