Após derrota para o Vasco em Porto Alegre, o Grêmio decidiu demitir Luís Castro do cargo de técnico. Com isso, a equipe será comandada interinamente por Luis Felipe Scolari contra o Botafogo, na próxima quarta-feira, 16, em jogo atrasado da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Castro esteve à frente da equipe gremista em 50 jogos, nos quais obteve 47% de aproveitamento: 19 vitórias, 15 empates e 16 derrotas, com 66 gols a favor e 51 contra . Apesar de levar o time as semifinais da Copa do Brasil, a saída dele é atribuída à proximidade da equipe do Z4.
O português é o 16º técnico demitido de uma equipe da Série A do Brasleirão 2026.
Os técnicos demitidos do Brasileirão 2026
- Luis Castro, Grêmio (27ª rodada);
- Franclim Carvalho, Botafogo (23ª rodada);
- Luis Zubeldía, Fluminense (19ª rodada);
- Renato Gaúcho, Vasco (pausa da Copa do Mundo);
- Fábio Matias, Chapecoense (17ª rodada);
- Roger Machado, São Paulo (15ª rodada);
- Dorival Júnior, Corinthians (10ª rodada);
- Gilmar Dal Pozzo, Chapecoense (9ª rodada);
- Martín Anselmi, Botafogo (8ª rodada);
- Juan Pablo Vojvoda, Santos (7ª rodada);
- Tite, Cruzeiro (6ª rodada);
- Hernán Crespo, São Paulo (4ª rodada);
- Filipe Luís, Flamengo (4ª rodada);
- Juan Carlos Osorio, Remo (4ª rodada);
- Fernando Diniz, Vasco (3ª rodada);
- Jorge Sampaoli, Atlético-MG (3ª rodada).