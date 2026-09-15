O Grêmio comemora nesta terça-feira, 15, o seu aniversário de 123 anos. O Tricolor preparou um vídeo especial com os seus torcedores para celebrar a data.

“Gremismo é fé no Grêmio. É falar do Grêmio como parte da vida e quem tem azul, preto e branco correndo nas vidas”, diz o texto do vídeo publicado nas redes sociais do clube.

O Grêmio enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. O Tricolor é apenas o 16º colocado na competição continental, igualado em pontos com o Vasco e o Internacional, times que abrem a zona de rebaixamento.

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