Neste domingo, Grêmio e Palmeiras empataram em 0 a o, pela 28ª rodada do Brasileirão 2026, após atuação épica do goleiro Weverton. Apesar do resultado ainda deixar o Tricolor no Z4, o técnico Renato Gaúcho avaliou a reestreia dele pelo clube como positiva.

“Hoje o Grêmio não jogou contra qualquer equipe do Campeonato Brasileiro, jogou com uma equipe que briga pelo Campeonato Brasileiro, há anos. Briga pela Libertadores, há anos, tem um grande treinador, um conjunto muito bom, jogadores à nível de seleção”, declarou o técnico, em entrevista pós-jogo.

Segundo ele, é complicado enfrentar um time como o do Palmeiras com pouco tempo para treinar: “Sofremos, mas enfrentamos uma grande equipe. Então hoje, o Grêmio não empatou, eu considero hoje uma vitória pelas circunstâncias, sem ter tido tempo para treinar, corrigir um monte de coisa, enfrentamos uma equipe, como falei, que briga pelo campeonato, briga por títulos e nós conseguimos um ponto, um ponto importante, que lá na frente, esse ponto pode ter certeza que vai nos ajudar bastante.”

Grenal no Z4

Sobre o fato da dupla Grenal estar na zona de rebaixamente, Renato Gaúcho pediu que essa pergunta seja feira a ele ao final da atual edição do Brasileirão.

“Tenho a resposta, mas não quero dar, mas lá no final do campeonato, se faz, por favor, essa pergunta. Vocês têm uma parcela de culpa, viu, e vocês vão entender por quê. Eu vou explicar direitinho para vocês, e vocês vão entender direitinho. Tenho certeza que vocês vão concordar comigo”, assegurou.