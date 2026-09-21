O Internacional anunciou, no último domingo, 20, a demissão do técnico Paulo Pezzolano. O treinador não resistiu no cargo após a derrota contra o São Paulo, pela 28ª rodada do Brasileirão. Neste momento, o clube gaúcho ocupa a 18ª colocação, com 28 pontos.

Assim como Pezzolano, também deixam o clube o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista de desempenho Manuel Ramas. O auxiliar permanente Pablo Fernandez irá comandar as atividades do Inter nos próximos dias, conforme informado em nota.

À frente do Inter, Pezzolano já vinha pressionado pelo desempenho abaixo no Brasileirão e pela eliminação diante do Grêmio na Copa do Brasil. Apesar disso, a diretoria do clube decidiu manter o uruguaio no cargo. O revés contra o São Paulo, contudo, pôs um ponto final em sua passagem no time gaúcho, tornando-o o 18º técnico demitido no Brasileirão 2026.

Pezzolano estava no Inter desde janeiro de 2026 e comandou a equipe em 43 partidas, com 17 vitórias, 12 empates e 14 derrotas.

Técnicos demitidos no Brasileirão 2026

Paulo Pezzolano, Internacional (28ª rodada); Léo Condé, Remo (27ª rodada); Luis Castro, Grêmio (27ª rodada); Franclim Carvalho, Botafogo (23ª rodada); Luis Zubeldía, Fluminense (19ª rodada); Renato Gaúcho, Vasco (pausa da Copa do Mundo); Fábio Matias, Chapecoense (17ª rodada); Roger Machado, São Paulo (15ª rodada); Dorival Júnior, Corinthians (10ª rodada); Gilmar Dal Pozzo, Chapecoense (9ª rodada); Martín Anselmi, Botafogo (8ª rodada); Juan Pablo Vojvoda, Santos (7ª rodada); Tite, Cruzeiro (6ª rodada); Hernán Crespo, São Paulo (4ª rodada); Filipe Luís, Flamengo (4ª rodada); Juan Carlos Osorio, Remo (4ª rodada); Fernando Diniz, Vasco (3ª rodada); Jorge Sampaoli, Atlético-MG (3ª rodada).

Nota do Internacional

“O Sport Club Internacional comunica o encerramento do vínculo contratual com o técnico Paulo Pezzolano. Deixam o Clube juntamente com o treinador o coordenador técnico Matias Filippini, os auxiliares Esteban Conde e Mauro Jarodich, o preparador físico Gonzalo Alvarez e o analista de desempenho Manuel Ramas.

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