O São Paulo reencontrou o caminho das vitórias na noite deste sábado, 19. Em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o Tricolor paulista superou o Internacional por 1 a 0 no Morumbis. O resultado alivia a pressão sobre a equipe após a recente eliminação na Copa Sul-Americana e complica ainda mais a situação do time gaúcho, que segue amargando a zona de rebaixamento da competição nacional.
Pênalti precoce e vantagem tricolor
O confronto começou com as duas equipes buscando se estabelecer em campo, mas o equilíbrio foi quebrado logo aos 11 minutos. Após bola alçada na área, o zagueiro Maripán cometeu falta em Luciano, e o árbitro assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, aos 14 minutos, Calleri bateu firme no canto para superar o goleiro Anthoni e abrir o placar, voltando a marcar pelo Brasileirão após dois meses. Pouco depois do gol, o atacante argentino acabou recebendo o cartão amarelo por uma falta e desfalcará o São Paulo no próximo compromisso.
Pressão colorada e chances desperdiçadas
Em desvantagem, o Internacional precisou sair para o jogo e começou a criar oportunidades. Aos 29 minutos, Alan Patrick cobrou falta na área, Mercado cabeceou com perigo e exigiu grande defesa do goleiro Rafael.
Na volta para o segundo tempo, o Colorado intensificou a busca pelo empate e teve sua melhor chance aos cinco minutos: a bola sobrou limpa na entrada da área para Alan Patrick, que tentou colocar efeito, mas desperdiçou uma oportunidade de ouro, mandando para fora.
Controle defensivo e alívio no Morumbis
O São Paulo também teve chances de ampliar, principalmente em uma finalização de Luciano por cima do gol aos 14 minutos da etapa final. Com o passar do tempo, o técnico Dorival Júnior promoveu alterações para renovar o fôlego da equipe, incluindo a saída do autor do gol, Calleri.
O Internacional tentou uma pressão final nos acréscimos, abusando dos cruzamentos, mas a defesa são-paulina, liderada por Arboleda e Sabino — que substituiu o lesionado Domingos Duarte ainda no primeiro tempo —, conseguiu neutralizar as investidas e garantir os três pontos.
Com o resultado, o São Paulo ganha fôlego na tabela e se afasta da parte de baixo. Na próxima rodada, o Tricolor visita o Cruzeiro. Já o Internacional, que permanece em situação delicada no Z4, buscará a reabilitação em casa, recebendo o Corinthians.