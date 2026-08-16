Na noite do último sábado, 15, Niclas Eliasson desembarcou em Porto Alegre para realização de exames, antes de assinar contrato de uma temporada com o Internacional. Segundo o Globo Esporte, o clube gaúcho desembolsou cerca de 300 mil euros (R$ 1,79 milhão, na cotação atual) para trazer o atacante sueco do AEK, da Grécia.

Eliasson ainda pode ser adquiro em definitivo por mais 2,5 milhões de euros (R$ 14,9 milhões), a serem divididos em em quatro parcelas entre 2027 e 2029.

Quem é Niclas Eliasson

Apesar de sueco da cidade de Varberg, o atacante de 30 anos é filho de mãe brasileira e fala português. Começou a carreira profissional pelo Falkenbergs FF, da Suécia, em 2013. Na sequência, passou por AIK e IFK Norrköping, ambos do país natal.

Em 2017, assinou com o Bristol City, da Inglaterra. Três anos depois, chegou à Ligue 1, jogando pelo Nîmes.

Estava no AEK desde 2022, onde, na temporada passada, teminou no banco de reservas. No entanto, jogou 29 partidas (12 como titular), fez 2 gols e deu seis assistências.

Pela seleção da Suécia, representou a equipe nas categorias sub-17 , sub-19 e sub-21, além de ter disputado um jogo pela principal contra a Eslovênia em 2025, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Conhecido mais pelas assistências do que pelos arremates, Eliasson destaca-se na criação de jogadas, qualidade nos cruzamentos e facilidade para atuar pelos dois lados do campo.