Neste domingo, 27, o Boca Juniors contou com um ex-jogador do Internacional para superar o Racing, pelas quartas de final da Copa da Argentina. Enner Valencia foi o nome do jogo ao marcar três vezes e virar um placar que apontava 2 a 0 para os rivais.

A partida foi disputada no Estádio Gigante de Arroyito, casa do Rosário Central que, neste final de semana, se envolveu em confusão contra o Estudiantes. O Racing inaugurou o marcador com gol olímpico de Gastón Lodico e ampliou com voleio de Maravilla Martínez.

Valencia saiu do banco aos 10 minutos da etapa final, tempo o bastante para aproveitar cruzamentos, usar a cabeça e fazer história. Torcedores do Boca, inclusive, chegarama invadir o campo com a virada sacramentada.

O equatoriano, que sofria diversas críticas no clube, acabou festejado pelo feito.

Enner Valencia no Internacional

Enner Valencia teve uma passagem de altos e baixos pelo Internacional, marcada por momentos de protagonismo, mas também por críticas da torcida devido a gols perdidos em jogos decisivos. Em 100 jogos oficiais, marcou 31 gols.

Na chegada ao clube, em 2023, foi fundamenal na campanha da Copa Libertadores daquele ano. No entanto, ficou marcado pelas chances perdidas contra o Fluminense na semifinal do torneio continental.

Entre a titularidade e o banco, acabou sendo transferido para o mexicano Pachuca e, posteriormente, para o Boca Juniors.