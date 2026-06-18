O Boca Juniors anunciou nesta quinta-feira, 18, a contratação de Rodolfo Arruabarrena como seu novo técnico. O treinador de 50 anos, conhecido como “Vasco”, retorna ao clube argentino com um contrato válido até 31 de dezembro de 2027.

Retorno ao comando técnico do Boca Juniors

Esta será a segunda passagem de Arruabarrena pelo comando técnico da equipe xeneize. Sua experiência anterior ocorreu entre 2014 e 2016, período em que conquistou um Campeonato Argentino e uma Copa Argentina. Sua escolha destaca o profundo vínculo com o clube, onde também teve uma carreira vitoriosa como jogador entre 1992 e 2000.

Como jogador, Arruabarrena foi lateral-esquerdo da equipe que ergueu a taça da Copa Libertadores em 2000. Além da conquista do torneio, Vasco também venceu dois Campeonatos Argentinos, uma Copa Ouro e uma Copa Master Supercopa.

Comissão técnica e primeiras decisões

O novo técnico assume a função após a demissão de Claudio Úbeda em decorrência da eliminação do Boca Juniors na Libertadores e a consequente classificação para a Copa Sul-Americana. Arruabarrena terá a missão de recolocar o clube entre os protagonistas do futebol sul-americano.

A comissão técnica que acompanhará Rodolfo Arruabarrena já está definida e inclui Diego Markic, Juan Gobet, Gustavo Roberti, Cristian Aquino, Cristian Muñoz e Amr Mokhtar.