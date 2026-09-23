O técnico Eduardo Baptista deve assumir o Internacional nesta reta final do Brasileirão. Segundo a ESPN, o treinador não apareceu no treino do Criciúma e viajou para Porto Alegre, nesta quarta-feira, 23, para finalizar o seu acerto com a nova equipe.

O treinador vai assumir a vaga deixada pelo uruguaio Paulo Pezzolano, demitido no último final de semana pelo Colorado, após derrota para o São Paulo. O Inter deve pagar entre R$ 400 mil e R$ 500 mil de multa rescisória para trazer o comandante, que tinha contrato com o Tigre até 2027.

Eduardo Baptista estava no Criciúma desde maio do ano passado, quando terminou a Série B do Brasileirão na 5ª colocação, a 1 ponto do Remo, última equipe que conquistou o acesso para a Série A. O clube catarinense ocupa a 6ª atualmente a 6ª colocação da segunda divisão.

Agora, o Criciúma busca um novo treinador. A expectativa é anunciar um novo nome até domingo, 27, quando enfrenta o rival Avaí.