Torcedores do Internacional entraram em conflito com seguranças após derrota para o Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão, ao tentarem invadir área de passagem dos jogadores no Estádio Beira-Rio.

Muitos homens que aparecem no vídeo vestem uniformes da organizada Camisa 12. O objetivo dos envolvidos era chegar ao elenco colorado por meio de passarela que liga o edifício-garagem do local à área restrita em questão.

Segundo o UOL, a torcida só recuou após a chegada da Tropa de Choque, fez uso de disparos para dispersão. Também foram registrados outros confrontos no pátio da arena, onde gradis foram derrubados.

Mais cedo, houve protestos contra a direção do clube. Devido à confusão, a delegação do Internacional precisou deixar o Beira-Rio por saída alternativa e, sendo assim, não passaram pela zona mista para falar com a imprensa.