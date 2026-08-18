O futebol costuma punir de forma severa as equipes que não liquidam suas partidas. Na noite desta segunda-feira (17), no Beira-Rio, o Internacional sentiu essa máxima na pele ao empatar em 1 a 1 com o Remo, no encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um confronto direto e tenso na luta contra a zona de rebaixamento, o Colorado abriu o placar logo nos primeiros minutos, dominou boa parte das ações, mas esbarrou na falta de pontaria e nas defesas de Marcelo Rangel. O castigo veio nos acréscimos da etapa final, com um belo gol de falta de Vitor Bueno, frustrando os quase 30 mil torcedores presentes em Porto Alegre.

Início avassalador e controle colorado

A partida começou com o roteiro dos sonhos para o time da casa. Logo aos três minutos de bola rolando, Matheus Bahia foi lançado pela ponta esquerda e cruzou na medida para a marca do pênalti. Carbonero, chegando de trás e sem marcação, finalizou de canhota no cantinho para inaugurar o marcador. O gol cedo deu tranquilidade ao Inter, que passou a ditar o ritmo do jogo e a rodar a bola no campo de ataque. O próprio Carbonero quase ampliou aos 29 minutos, em um chute cruzado que passou rente à trave. O Remo, atordoado, tentava se encontrar em campo, mas sofria com erros de passe e via o adversário rondar sua área com perigo constante.

Chances desperdiçadas e o milagre de Rangel

Na volta do intervalo, o panorama de superioridade gaúcha se manteve, mas a ineficiência ofensiva começou a desenhar um cenário perigoso. Aos 22 minutos da etapa final, após um erro grave de Tchamba na saída de bola do Remo, Calebe interceptou e deixou Carbonero livre, de frente para o gol. O camisa 7 bateu rasteiro, mas parou em uma defesa espetacular de Marcelo Rangel, que manteve o Leão Azul vivo na partida. Pouco depois, aos 30 minutos, foi a vez de Alerrandro desperdiçar uma chance incrível na pequena área, furando o chute após cruzamento rasteiro de Matheus Bahia.

A redenção que veio do banco

Sentindo que o adversário não conseguia fechar a conta, o Remo começou a se lançar ao ataque nos minutos finais, impulsionado pelas alterações promovidas no intervalo. Vitor Bueno, que entrou na vaga de Picco, mudou a dinâmica do meio-campo visitante e já havia assustado o goleiro Matheus Cunha em uma cobrança de falta venenosa aos 35 minutos. Aos 49, no apagar das luzes, o meia teve uma nova oportunidade em bola parada do meio da rua. Com um chute preciso de pé direito, ele acertou o canto de Matheus Cunha, que voou, mas não alcançou, decretando o empate heroico.

O resultado de 1 a 1 mantém o drama para ambas as equipes, que seguem afundadas na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Internacional amarga agora sete rodadas consecutivas sem vitória, enquanto o Remo também prolonga seu jejum na competição. Na próxima rodada, o Colorado tentará a recuperação atuando novamente em casa, diante do Atlético-MG, enquanto o Leão Azul viaja para enfrentar o Fluminense.