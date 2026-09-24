Anunciado oficialmente como o novo técnico do Internacional para a reta final da temporada, Eduardo Baptista chega ao Beira-Rio com uma missão clara e urgente: evitar o rebaixamento do clube à Série B.

Alvo de forte rejeição de parte da torcida nas redes sociais, o treinador adotou um tom sereno, minimizou as críticas e demonstrou confiança no potencial de recuperação do elenco. Ele assinou contrato somente até o fim de 2026.

“É uma grande oportunidade para mim. Me preparei e trabalhei bastante para isso. É o momento de agarrar, estudei bastante. Eu não comecei ontem para estar aqui, eu venho me preparando há alguns anos, e eu acredito muito que a gente pode atingir o nosso objetivo aqui”, afirmou

Baptista assume a vaga deixada após a demissão de Paulo Pezzollano, herdando o time na zona de rebaixamento a apenas dez rodadas do fim do Campeonato Brasileiro. A margem de erro, que já era pequena, agora é praticamente inexistente.

“A gente vêm para 10 jogos. Eu não vou prometer dez vitórias aqui. Nós vamos conseguir os resultados para tirar o time dessa situação. Vim para cá com muita fome, preparado. Para a gente buscar isso daí. O que o Abel falou aqui me arrepia, porque eu converso com ele ali nos bastidores e para mim é uma honra. É uma das referências como treinador. Então, é isso que eu quero”, explicou.

Baptista deixou claro que compreende a frustração do torcedor, mas destacou que a energia do grupo deve estar voltada exclusivamente para o campo. Para o treinador, a única resposta possível para reverter a antipatia inicial das arquibancadas são as vitórias.

“O torcedor tem o direito de cobrar e de expressar sua insatisfação, especialmente pelo momento que o clube atravessa. Nossa função aqui não é debater com a arquibancada, mas sim trabalhar duro no dia a dia. Confio plenamente que temos grupo para tirar o Inter dessa situação. O foco agora é total na recuperação”.

A pausa no calendário pode ser o trunfo inicial do novo técnico. O período de treinamentos será fundamental para resgatar o aspecto psicológico de um vestiário pressionado.

O primeiro teste de fogo para o novo comandante já tem data marcada. O Inter volta a campo no dia 7 de outubro, contra o Corinthians.