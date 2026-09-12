O Palmeiras fez valer o mando de campo e a vantagem numérica para vencer o São Paulo por 2 a 0 na noite deste sábado, 12, no Nubank Parque. Em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026, o Choque-Rei, com vantagem recente do Verdão, teve a história reescrita no final do primeiro tempo com a expulsão do zagueiro tricolor Osório. Com um jogador a mais, o Verdão construiu o placar com gols de Murilo e Vitor Roque, mantendo viva a caça à liderança da competição.

Expulsão muda o roteiro do clássico

A partida começou truncada, com muitas faltas e dificuldades para a equipe mandante encontrar espaços. O time alternativo escalado pelo técnico são-paulino conseguia neutralizar as investidas palmeirenses e manter o jogo equilibrado. No entanto, aos 40 minutos, o cenário mudou drasticamente. Osório cometeu uma falta dura em Piquerez no meio de campo. Após revisão do VAR, o árbitro retirou o cartão amarelo inicial e aplicou o vermelho direto, deixando os visitantes com dez homens em campo.

Golpe duplo e controle alviverde

O Palmeiras não demorou a capitalizar sobre o adversário desestabilizado. Já nos acréscimos da primeira etapa, aos 46 minutos, Giay cruzou da direita, Gustavo Gómez ajeitou de cabeça e Murilo apareceu na pequena área para empurrar para as redes, abrindo o placar. Na volta do intervalo, o roteiro se consolidou rapidamente. Aos 6 minutos da etapa final, Khellven foi ao fundo pela direita e rolou para o meio, encontrando Vitor Roque completamente livre para ampliar a contagem.

Administração e desgaste tricolor

Com a desvantagem no placar e no número de jogadores, o São Paulo tentou se fechar e apostar em contra-ataques esporádicos. O Tricolor até assustou aos 10 minutos, quando Wendell finalizou de canhota e obrigou Carlos Miguel a fazer uma grande defesa. Contudo, o cansaço físico pesou contra os visitantes. O Palmeiras passou a administrar a posse de bola, trocando passes com tranquilidade e criando novas chances, como a finalização de Vitor Roque defendida por Coronel no mano a mano. Nos minutos finais, bastou ao time alviverde gastar o tempo e confirmar a vitória diante de quase 30 mil torcedores.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 56 pontos e segue firme na briga para reassumir a ponta da tabela do Brasileirão. Já o São Paulo permanece com 33 pontos, vendo a sequência de vitórias ser interrompida e estacionando no meio da classificação.