O Nubank Parque ainda vivia dias de Allianz Parque, quando o São Paulo virou e venceu o Palmeiras, no jogo de volta da Copa do Brasil de 2023. À época, talvez nenhum torcedor tricolor tenha reparado que, aquele 13 de julho, marcava a última vitória são-paulina em um Choque-Rei.

De lá para cá, foram 12 jogos, com 8 vitórias do Verdão e 4 empates — com destaque para a impiedosa goleada por 5 a 0, que abre a sequência do maior jejum do são-paulino na história do clássico.

Palmeiras x São Paulo, últimos 12 jogos

Palmeiras 5×0 São Paulo (Brasileirão 2023); Palmeiras (2) 0x0 (4) São Paulo (Supercopa do Brasil 2024); São Paulo 1×1 Palmeiras (Paulistão 2024); São Paulo 0x0 Palmeiras (Brasileirão 2024); Palmeiras 2×1 São Paulo (Brasleirão 2024); Palmeiras 0x0 São Paulo (Paulistão 2025); Palmeiras 1 x 0 São Paulo (Paulistão 2025); Palmeiras 1×0 São Paulo (Brasileirão 2025); São Paulo 2×3 Palmeiras (Brasileirão 2025); Palmeiras 3×1 São Paulo (Paulistão 2026); Palmeiras 2×1 São Paulo (Paulistão 2026); São Paulo 0x1 Palmeiras (Brasileirão 2026).

Para não dizer que os tricolores não tiveram uma alegria no período, o empate no segundo jogo da lista acima garantiu ao clube do Morumbi o título da Supercopa do Brasil de 2024, conquistado nos pênaltis, no Mineirão.

Maior tabu é são-paulino

Apesar do atual retrospecto ser alviverde, o São Paulo ainda detém a maior invencibilidade do Choque-Rei. Entre 21 de março de 1971 e 24 de abril de 1974, o clube acumulou 15 jogos sem derrota, com 6 vitórias e 9 empates.

São Paulo 2 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista); São Paulo 1 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista); São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Campeonato Brasileiro); São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Torneio Laudo Natel); São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Campeonato Paulista); Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista); Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro); São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro); Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista); São Paulo 0 x 0 Palmeiras (Taça São Paulo); São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Campeonato Paulista); Palmeiras 1 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro); Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro); São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Libertadores); Palmeiras 1 x 2 São Paulo (Libertadores).

Jejum no Brasileirão

Apesar do maior tabu em Choque-Rei ser do São Paulo, quando o assunto é Brasileirão, o Palmeiras é quem dá as cartas. Em 77 partidas, o Verdão soma 30 vitórias, 31 empates e apenas 16 derrotas para o rival.

Uma quantia expressiva desses números foram conquistados nos quase 27 anos nos quais o São Paulo ficou sem vencer o Palmeiras no torneio, entre os anos de 1974 e 2000 — período com 11 vitórias alviverdes e 14 empates.