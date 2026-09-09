Se nos anos 2000 o Boca Júniors de Riquelme e Palermo era o time temido pelas equipes na América do Sul, hoje, a LDU é a principal candidata a “terror” dos brasileiros. A equipe equatoriana venceu seis mata-matas contra brasileiros nesta década.

No entanto, o Palmeiras, adversário desta quarta-feira, 9, é uma das duas únicas equipes a eliminar a LDU nesse período. Depois de sofrer um 3 a 0 no Equador, o Verdão virou o agregado com uma goleada por 4 a 0 no Nubank Park, nas semifinais da última edição.

Entre os anos de 2021 e 2026, a Liga de Quito enfrentou quatro brasileiros na Liberta e quatro na Copa Sul-Americana. As duas eliminações da LDU foram para o Palmeiras, em 2025, e para o Athletico-PR, nas quartas da Sula de 2021.

Os Brasileiros que foram eliminados pela equipe equatoriana foram: Mirassol, Botafogo, Fortaleza, Grêmio e São Paulo (duas vezes).

Contra o Fortaleza, a equipe equatoriana conquistou o título da Copa Sul-Americana 2023. A partida, que terminou empatada por 1 a 1, foi vencida pela LDU nos pênaltis, por 4 a 3, após Silvio Romero, Pedro Augusto e Emanuel Brítez.

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Retrospecto da LDU contra brasileiros em mata-mata